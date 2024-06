Ballerina, Norman Reedus dice la sua sulle scene d'azione: "è stata una sofferenza"

L'attore di The Walking Dead sarà tra i protagonisti dell'atteso spin-off di John Wick e ha parlato delle sequenze d'azione

Nel corso di una recente intervista, Norman Reedus ha avuto modo di parlare brevemente delle sue scene in Ballerina, spin-off di John Wick che lo vedrà tra i protagonisti insieme ad Ana De Armas.

Spin-off del franchise di successo di John Wick con Keanu Reeves, il film in uscita è diretto da Len Wiseman con Ana de Armas nel ruolo di protagonista. La data di uscita era originariamente fissata per il 2024, ma il film, che vedrà anche il ritorno di Reeves, Ian McShane, Lance Reddick e Anjelica Huston, è stato posticipato al 2025 all'inizio di quest'anno per rielaborare e migliorare le tantissime sequenze action al suo interno.

Reedus, il cui personaggio in Ballerina non è ancora stato svelato, ha dichiarato di essere tornato da poco dalle riprese di ulteriori scene d'azione per lo spin-off. Secondo l'attore, il pubblico può aspettarsi un film ricco di azione.

John Wick 4: Keanu Reeves in un'immagine

"È stato doloroso. Sono appena tornato da Budapest dove abbiamo aggiunto altre scene di combattimento. Quindi, ho volato dal Giappone a Budapest, per poi tornare in Giappone. L'adrenalina è pazzesca. È una bella storia, è ben recitata, visivamente stupenda, e l'azione non finisce mai".

Ballerina, Ana de Armas anticipa folli combattimenti con Keanu Reeves: "Mi fa ancora male tutto"

Secondo quanto riportato, Chad Stahelski e i principali creativi coinvolti nella produzione di Ballerina, tra cui il regista Len Wiseman, erano d'accordo sul fatto che il film avesse bisogno di qualche ritocco in più. Per rendere lo spin-off il migliore possibile, è stato deciso di girare nuove scene d'azione. A proposito del rinvio e delle riprese aggiuntive, McShane aveva dichiarato all'inizio di quest'anno che queste avevano lo scopo di "migliorarlo" e "proteggere" il marchio John Wick, così riconoscibile ormai dal pubblico.