Bad Boys: Ride or Die, Will Smith dà una sferzata di energia al box office USA, debutto da 56 milioni

Dopo alcuni weekend stagnanti in termini di incassi ci voleva l'arrivo di Bad Boys: Ride or Die, attesa uscita estiva, a rinfrancare il box office americano. Il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence sembra dare i suoi frutti, segnando un debutto da 56 milioni in 3.885 sale e una media per sala di 14.414 milioni. A livello globale, il film sfiora i 105 milioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, si profila l'arrivo del primo blockbuster dell'estate, ma sarà sufficiente a risollevare gli incassi che segnano un calo del 24% rispetto al 2023?

In calo gli incassi di Garfield: Una missione gustosa. Nella terza settimana di programmazione, la pellicola per famiglie dedicata al pigro gattone rosso e ai suoi amici perde la prima posizione, ma incassa altri 10 milioni che portano il film a superare i 68,6 milioni. In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, Maurizio Merluzzo è la voce italiana del protagonista che, nell'originale, è doppiato da Chris Pratt.

Anche IF - Gli amici immaginari, commedia fantastica diretta da John Krasinski, perde una posizione ed è ora terzo. Il film che vede mattatore Ryan Reynolds incassa altri 10 milioni arrivando a 93,5 milioni complessivi in quattro settimane. Risultato discreto, ma non eccezionale per il film fantasy costato 110 milioni di dollari che per adesso, grazie agli incassi esteri, ha superato i 160 milioni complessivi.

Per trovare la seconda new entry del weekend americano nella top 5 dobbiamo esaminare la quarta posizione. Come rivela la nostra recensione di The Watchers - Loro ti guardano, la pellicola ad alto tasso di mistero e tensione che porta la firma di Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, qui al debutto alla regia, ha catturato l'attenzione di una fetta di spettatori americani amanti dell'horror incassando oltre 7 milioni da 3.351 sale e segnando una media per sala di 2.088 dollari. Numeri destinati ad aumentare - ci auguriamo - nelle prossime settimane.

Chiude la top 5 Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball che darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare. Il film aggiunge altri 5,4 milioni all'incasso complessivo domestico che sta per raggiungere i 150 milioni. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.