Bad Boys: Ride or Die è primo, ma il box office italiano è sempre più povero

Nonostante un discreto debutto, neppure lo scoppiettante ritorno degli agenti di Will Smith e Martin Lawrence riesce a rianimare un botteghino in fase di stanca.

L'effetto Bad Boys: Ride or Die non sortisce l'effetto sperato. Al debutto al box office italiano, l'atteso ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence raggiunge a mala pena 831.000 euro da 369 sale e 131.949 presenze (Dati Cinetel). Numero discreti per un film di fascia media, ma non per un potenziale blockbuster dell'estate, visto che a livello globale l'action poliziesco ha già superato i 214 milioni di dollari in un paio di settimane.

Il botteghino langue, ma e nonostante gli incassi risicati Kinds of Kindness, nuovo film di Yorgos Lanthimos che segue l'incredibile successo di Povere creature!, conserva il secondo posto nella top 5. Purtroppo la presenza di Emma Stone e di un altro manipolo di star che comprende Willem Dafoe e Jesse Plemons non sembra sortire l'effetto sperato. La pellicola in tre episodi che vede gli stessi interpreti dar vita a diversi personaggi nelle tre diverse storie, come rivelato nella nostra recensione di Kinds of Kindness, si ferma a 256.000 euro di incassi che la portano a un totale di 902.000 euro.

Kinds of Kindness: Margaret Qualley, Jesse Plemons e Willem Dafoe stretti nella prima immagine

Dopo due settimane in vetta alla classifica, l'ultima fatica dei Me contro Te, Me Contro Te Il Film - Operazione Spie, scende al terzo posto. Il nuovo film della celebre coppia di YouTuber incassa altri 255.000 euro e arriva a 2,2 milioni totali. Buon incasso, certo, ma siamo lontani dai fasti dei precedenti lungometraggi mentre l'estate è ormai alle porte e questo risultato non è certo di buon auspicio per i titoli che verranno a breve.

Me contro Te - Operazione spie: Luì e Sofì sono pronti per fare i deejay

Dopo un debutto disastroso, non si risollevano gli incassi dell'esordio alla regia della figlia di M. Night Shyamalan. Come rivela la nostra recensione di The Watchers - Loro ti guardano, la pellicola che porta la firma di Ishana Night Shyamalan punta a spaventare e intrigare il pubblico, ma incassa appena 142.000 euro approdando a misero totale di 532.000 euro.

Stabile al quinto posto IF - Gli amici immaginari, commedia fantastica interpretata da Ryan Reynolds e diretta da John Krasinski. Altri 106.000 euro portano a un discreto totale di 1,9 milioni. Ma di lavoro da fare, in attesa dell'uscita dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, ce n'è tanto per sperare in una stagione quantomeno soddisfacente.