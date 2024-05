Bad Boys: Ride or Die, Will Smith e Martin Lawrence in azione nella nuova foto: 'Oltre i nostri limiti'

Sono passati ventinove anni dal primo film della saga d'azione Bad Boys. Will Smith e Martin Lawrence erano dei giovani attori sulla cresta dell'onda ma le avventure di Mike Lowrey e Marcus Bennett non sono ancora finite. In estate, arriverà sugli schermi Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo del franchise diretto da Adil El Arbi Bilall Fallah.

In esclusiva per il magazine Empire è stata pubblicata una nuova immagine del film che mostra Will Smith e Martin Lawrence in azione. I due protagonisti hanno rilasciato una lunga intervista in cui confermano l'audacia con la quale è stato realizzato il quarto film:"Deve sempre guadagnarsi il merito di essere un film. Odio quando vedo sequel che sono soltanto passerelle. In Ride or Die stiamo prendendo delle iniziative creative davvero aggressive" ha dichiarato Smith.

Oltre i limiti

"Volevamo oltrepassare i limiti di quanta esperienza di vita e specificità dell'età si possono inserire in questi tipi di film. Con Ride or Die stiamo davvero riscrivendo i blockbuster estivi. C'è un aspetto spirituale che penso la gente troverà interessante come evoluzione del personaggio di Marcus" ha concluso la star di Men in Black.

Affermazioni che trovano d'accordo Martin Lawrence:"Hanno trovato qualcosa di interessante e diverso da tutti i film che abbiamo fatto. Nel quarto vedrete qualcosa di diverso. Continuerò fino a che mio fratello [Smith] continua. Sarà molto difficile liberarsi di me" ha scherzato Lawrence. Bad Boys: Ride or Die mostrerà i due poliziotti invischiati in un difficile caso. Lowrey e Burnett scoprono un giro di corruzione all'interno della polizia di Miami e il loro ex capitano ora defunto (Joe Pantoliano) è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga; una scoperta che si ritorce contro i due protagonisti che da quel momento diventeranno ricercati. Nel cast del film anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Tasha Smith, Tiffany Haddish, Rhea Seehorn e John Salley.