Bad Boys for Life: Will Smith svela gli stunt in un video dal set del film

Bad Boys for Life è uno dei film più di successo di questo inizio 2020 e Will Smith in un video dal set ci presenta gli stunt migliori della pellicola.

Bad Boys For Life, l'atteso film d'azione revival, è uscito a gennaio negli Stati Uniti e oggi Will Smith ha condiviso con i fan un video che mostra gli stunt direttamente sul set, che ha preso piede per lo più ad Atlanta, in Georgia.

Il video si intitola How we shot Bad Boys For Life, ovvero Come abbiamo girato Bad Boys For Life, ed è stato girato durante le diverse giornate di set, iniziato a gennaio 2019. La clip mostra Will Smith e Martin Lawrence alle prese con pistole, motociclette e macchine in mezzo a esplosioni e sparatorie, la lavorazione è stata molto fitta tanto che Will dice "Gireremo in 6 giorni tanta roba quanto ne gireremmo di solito in 17". In una scena uno dei registi, Bilall Fallah, deve decidere se una scena debba portare a un esplosione oppure no, e decide di farlo solo dopo aver girato la sequenza: se funzionerà, allora l'esplosione avverrà. Altrimenti sarà da buttare. L'esito lo scoprite nel video qui sopra.

Bad Boys for Life, recensione: buona, anzi molto buona la terza!

Bad Boys For Life: Will Smith, Martin Lawrence in un momento del film

In un altro momento al di fuori dell'AmericasMart di Atlant, Will Smith dice alla folla radunata lì davanti che sono parte di "una scena iconica del film": lui e Lawrence sono seduti in un sidecar e tutti si aspettano grandi cose, ma ovviamente l'attore poi lascia strada al suo stunt-double. In un'ulteriore sequenza, lo stunt-man doveva guidare un elicottero e il double di Will Smith Cory Dunsun doveva saltare sulla scaletta al volo per evitare una super esplosione al di sotto del mezzo.

Bad Boys for Life sta incassando davvero tantissimo in tutto il mondo, avendo appena raggiunto i 375 milioni di dollari nel mondo. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence permettendogli di raccogliere tantissime critiche positive. Uno dei film attesi del 2020, che è appena arrivato anche in Italia. Quarto capitolo ovviamente confermato.