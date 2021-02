Bad boys for life: stasera su Sky Cinema Uno in prima visione il film con Will Smith

In onda stasera su Sky Cinema Uno, in prima visione TV e all'interno della rassegna SKY 'Police Stories', arriva Bad boys for life, terzo capitolo della saga con Martin Lawrence e Will Smith.

Il film sarà trasmesso anche alle 21:45 su Sky Cinema Collection, all'interno della rassegna Police Stories.

Martin Lawrence e Will Smith si ritrovano ancora nei panni di Mike e Marcus e continuano ad assicurare i malviventi di Miami alla giustizia. Quando però Mike viene colpito da un sicario misterioso, riuscendo a sopravvivere, decide di scoprire chi lo voleva morto e Marcus non può fare a meno di aiutarlo. Insieme alla loro avventura più recente, sarà possibile inoltre rivedere anche gli altri due film del franchise: "Bad boys" del 1995 e "Bad boys 2"del 2003, entrambi diretti da Michael Bay.

Bad Boys for Life è solo il primo titolo che, da oggi a venerdì 12 febbraio 2021, farà compagnia agli spettatori che, su Sky Cinema Collection, sceglieranno Police Stories, la collezione con oltre 50 film polizieschi, dal genere action alla commedia.

Tra gli altri titoli presenti nella collezione, si segnala il cult della fantascienza anni '80 di Paul Verhoeven Robocop e il remake del 2014 dallo stesso titolo, RoboCop, con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton; poi ancora City of Crime, l'action con il compianto Chadwick Boseman, Sienna Miller e J.K Simmons.

E poi il film ambientato a New Orleans La legge dei più forti con Naomie Harris nei panni di una poliziotta che si destreggia tra criminali e poliziotti corrotti; la corruzione tra le forze dell'ordine non manca neanche in Serpico, il capolavoro di Sidney Lumet tratto da una storia vera, in cui Al Pacino è un agente anticonformista che combatte contro le attività illegali dei dipartimenti di polizia di New York. Il dramma poliziesco Pride and glory - Il prezzo dell'onore con Edward Norton e Colin Farrell, dove un detective si trova a scegliere fra la fedeltà alla famiglia e il rispetto della legge; i dubbi morali per un agente si annidano anche nel suggestivo action Diamond 13 con Gérard Depardieu e Asia Argento; il capostipite della fortunata saga action-comedy "Police Story", scritto, diretto e interpretato da Jackie Chan; lo spassoso Hot Fuzz in cui Simon Pegg è il poliziotto più efficiente di Londra, ma anche il più detestato dai colleghi; e anche la commedia in due parti targata Sky Original Cops - Una banda di poliziotti diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio e Stefania Rocca.

I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.