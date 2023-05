Bad Boys 4: Rhea Seehorn entra nel cast del sequel

Rhea Seehorn, apprezzata protagonista di Better Call Saul, è entrata nel cast del film Bad Boys 4.

Le riprese del progetto si svolgeranno nella città di Atlanta per proseguire il franchise in grado di incassare 841 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il quarto capitolo della storia

La trama di Bad Boys 4, che sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, non è ancora stata rivelata.

Accanto ai protagonisti Will Smith e Martin Lawrence reciteranno, oltre alla nuova arrivata Rhea Seehorn, anche Paola Núnez, Vanessa Hudgens, Ioan Gruffudd e Alexander Ludwig.

Seehorn ha recentemente recitato nella serie Better Call Saul nel ruolo dell'avvocato Kim Wexler, la fidanzata di Jimmy McGill/Saul Goodman. L'attrice ha conquistato un Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica per la sua interpretazione.

Tra i suoi recenti progetti ci sono anche Cooper's Bar, Whitney, Veep e Linoleum.