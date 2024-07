Damien Chazelle, dopo il flop di Babylon pronte le riprese del nuovo film: ecco di cosa parlerà

Sono passati circa due anni dall'uscita di Babylon, ultima regia di Damien Chazelle, rivelatasi sfortunatamente un grande flop al box-office internazionale, il peggiore nella carriera del giovane regista. Tuttavia, è tutto pronto per le riprese del suo nuovo film.

Secondo quanto riportato, il Premio Oscar per La La Land tornerà sul set il prossimo ottobre con una nuova produzione targata Paramount. La data d'uscita pare fissata per il 2025, quindi in teoria dovrebbe trattarsi di una storia dalla portata più piccola rispetto alla precedente.

La pellicola in questione viene descritta come un dramma "a medio budget" con elementi d'azione e dovrebbe essere ambientato all'interno di una prigione. Attualmente non c'è ancora nessun nome confermato nel cast, che molto probabilmente verrà annunciato nelle prossime settimane.

Babylon: un'immagine di Brad Pitt

La pausa forzata dopo il disastro di Babylon

All'inizio di quest'anno, Chazelle aveva accennato al fatto che aveva quasi finito di scrivere una nuova sceneggiatura e che, sebbene fosse in procinto di proporla a uno studio, nella sua testa permaneva l'incertezza su come Hollywood lo avrebbe accolto dopo il suo ultimo flop al box-office.

"Sono stato un po' occupato a scrivere. Quindi avrò un assaggio di come sarà cambiata o meno quando avrò finito questa sceneggiatura e cercherò di realizzarla. Sono in uno stato d'animo di trepidazione, ma non mi faccio illusioni. Non avrò di nuovo un budget delle dimensioni di Babylon, o almeno non per il prossimo film".

Il regista aveva proseguito: "Di certo, in termini finanziari, Babylon non ha funzionato affatto. Si cerca di non far sì che questo influisca su ciò che si sta facendo dal punto di vista creativo, ma, a un certo livello, non può non influire. Ma forse è un bene. Ho idee molto contrastanti al riguardo. Forse non riuscirò a realizzare questo nuovo film. Dovremo aspettare e vedere".