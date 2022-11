Margot Robbie su The Wolf of Wall Street: "Ho bevuto due shot di tequila prima della scena di nudo"

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Margot Robbie avrebbe ammesso di aver bevuto due shot di tequila prima della scena di nudo di The Wolf of Wall Street.

Margot Robbie ha avuto bisogno di un po' di coraggio liquido per girare l'iconica scena di nudo in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese: a rivelarlo sarebbe stata la stessa attrice durante la registrazione di BAFTA: A Life In Pictures.

The Wolf of Wall Street: Margot Robbie in un momento di serietà tratto dal film

Il Daily Mirror ha riferito che durante l'episodio dedicato alla Robbie del suddetto show, l'attrice australiana ha rivelato che cosa è accaduto dietro le quinte quando ha interpretato Naomi Lapaglia nel film del 2013, al fianco di Leonardo DiCaprio nei panni del famigerato Jordan Belfort.

I due attori hanno dovuto filmare una scena di nudo piuttosto audace e, secondo quanto riferito, la Robbie aveva un asso nella manica durante le riprese di una delle sequenze cinematografiche più hot degli ultimi anni: "Ero nervosa, davvero molto nervosa. So che sembra sciocco adesso ma ricordo di aver pensato: 'In questo film tutti si concentreranno su Leonardo Di Caprio e io passerò inosservata'".

"Così ho bevuto un paio di shot di tequila prima di quella scena. Avevo i nervi a fior di pelle ed era il mio ingresso nella serie A del cinema. Ma Martin e Leo mi hanno subito messa a mio agio sul set, accentando di inserire nel film molte delle mie idee", ha dichiarato Margot Robbie.