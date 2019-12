Baby Yoda: i tatuaggi con il piccolo maestro Jedi invadono i social media!

La Baby Yoda mania impazza, tanto che i fan hanno invaso i social media con le foto di tatuaggi ispirati al personaggio di The Mandalorian. Baby Yoda ha veramente stregato tutti, tanto da iniziare a comparire come tatuaggio.

Un fan ha postato su Twitter una foto in cui si vede il nostro piccolo eroe appena disegnato di fresco mentre si beve un White Claw. La bevanda è un selzer alcolico molto di moda negli Stati Uniti, e il meme di Baby Yoda che beve da una tazza è diventato virale tra i fan di Star Wars.

L'utente su Twitter fiero di questo suo tatuaggio con il personaggio più iconico di The Mandalorian scrive: "Non ci sono leggi che tengano quando Baby Yoda beve 'Claw'. Alla fine del 2019 ho fatto un tatuaggio di Baby Yoda che beve White Claw". Non è l'unico ad averlo realizzato o richiesto: come dimostra il post su Instagram di Outerlimitstattoo che punta più sulla tenerezza che non sulle bevande zuccherose. "Com'è fottutamente carino e fantastico" è stato il suo commento.

Ain’t no laws when baby yoda drinking claws.



To end 2019 I got a tattoo of Baby Yoda drinking White Claw.



Enjoy babbbby! pic.twitter.com/jG5MoeBSME — Baby Yoda’s Baby Daddy (@brockmclaughlin) 4 dicembre 2019

Certo è curioso notare che questi primi tatuaggi arrivino il giorno dopo del rilascio sul mercato dei pupazzetti di Baby Yoda. Una cosa è sicura, la Disney con questo personaggio, tenuto rigorosamente nascosto sino alla prima puntata, ha trovato il modo perfetto per colpire al cuore dei fan, aprendosi una ulteriore fetta di mercato di articoli legati al mondo di Star Wars. Se non è Forza questa. Del marketing ovviamente.

