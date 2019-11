The Mandalorian, Rian Johnson: "Adoro Baby Yoda!"

The Mandalorian ha conquistato anche Rian Johnson, il regista di Star Wars: Gli ultimi jedi, che ha dichiarato di adorare Baby Yoda, la creatura introdotta nella serie prodotta per Disney+.

Il filmmaker ha rivelato di aver avuto modo di visitare il set della serie ambientata nell'universo stellare e di essere rimasto conquistato dal nuovo personaggio, che considera fantastico: "Ho visitato il set di The Mandalorian un mese fa e ho notato Baby Yoda in un angolo". Rian Johnson ha ricordato: "Il produttore mi ha lanciato un'occhiata e detto 'Non puoi dire nulla!'. Ora è come se avessi tenuto quel segreto da sempre e i meme sono fantastici. Sono davvero a favore di Baby Yoda!".

I fan hanno inoltre apprezzato il fatto che la Lucasfilm ha mantenuto il segreto senza far trapelare l'esistenza della creatura a causa del merchandise, lanciato solo dopo il debutto dello show sulla nuova piattaforma di streaming.

Johnson si aggiunge quindi all'ormai lunga lista di fan del simpatico esemplare della stessa specie a cui apparteneva il maestro Jedi. Nei giorni scorsi era stato J.J. Abrams a esprimere la propria approvazione per il lavoro compiuto da Jon Favreau per The Mandalorian.

