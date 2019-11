Star Wars, i Porg o Baby Yoda? Daisy Ridley non ha esitazioni nell'indicare chi è più adorabile!

La saga di Star Wars ha come protagonisti molte creature tra cui i Porg e ora Baby Yoda, dividendo i fan su quale dei personaggi sia più adorabile, dilemma che invece non ha Daisy Ridley, intervenuta sulla questione.

La protagonista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha infatti risposto alla domanda del conduttore senza esitazione. Daisy Ridley ha dichiarato: "Baby Yoda è più carino!".

Il motivo è legato alla sua esperienza vissuta sul set, considerando che l'interprete di Rey ha spiegato: "Non sono una grande fan dei porg. Abbiamo lavorato per sei mesi a Gli ultimi jedi e in ogni intervista mi chiedevano 'E cosa mi dici dei porg?'. Rispondevo: 'I porg sono stati lì per un giorno! Io ero sul set ogni giorno per sei mesi! Abbiamo lavorato così duramente".

La star di The Mandalorian ha invece conquistato il cuore di Daisy:

Il personaggio di Baby Yoda è diventato immediatamente virale online e i fan sembrano essersi innamorati della creatura appartenente alla stessa specie dell'iconico cavaliere jedi che nella serie prodotta per Disney+ non ha ancora un nome e di cui non si conoscono le origini, elemento che forse potrebbe rimanere a lungo avvolto nel mistero in vista anche della seconda stagione, le cui riprese sono già iniziate.