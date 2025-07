Baby Reindeer, Richard Gadd parla dell'episodio tagliato: "I produttori mi dissero di dare tregua al pubblico"

Durante una conferenza in Australia, Richard Gadd ha svelato l'esistenza di un episodio tagliato da Baby Reindeer. Ambientato in Scozia, avrebbe mostrato Donny in visita alla famiglia, un momento di "respiro" dalla trama troppo cupa. Ma per Gadd, l'assenza della stalker Martha indeboliva la tensione narrativa.

Baby Reindeer: un episodio (troppo) sereno per un racconto sull'ossessione

A volte, ciò che non si vede dice molto più di quello che viene mostrato. È il caso dell'ottavo episodio "fantasma" di Baby Reindeer, rivelato da Richard Gadd durante il Future Vision television conference a Melbourne. Il creatore e protagonista della serie, premiata con Emmy e BAFTA, ha raccontato di aver personalmente insistito per eliminare una puntata interamente ambientata in Scozia, dove il suo alter ego Donny si rifugiava tra le braccia della famiglia per una pausa dalla tossica presenza della stalker Martha Scott. L'episodio, concepito su sollecitazione dei produttori per "dare un attimo di tregua al pubblico", prevedeva anche una scena padre-figlio durante una partita di calcio, con Mark Lewis Jones in un ruolo che Gadd ha definito di rara intensità emotiva.

La locandina di Baby Reindeer

Ma la tregua, a conti fatti, era una crepa nella tensione. "Più passa il tempo lontano da lei, più il ritmo perde forza," ha spiegato Gadd, sottolineando come l'assenza della minaccia costante di Martha rendesse la storia meno magnetica. Il materiale è stato così smembrato e riutilizzato nell'episodio 3, la cui sequenza iniziale - Martha che si insinua nella cucina di Donny - era originariamente il climax dell'episodio eliminato.

Nonostante il rammarico per il taglio di alcune performance - "Il pubblico si perderà la gamma incredibile di Mark Lewis Jones," ha commentato Gadd - la decisione si è rivelata vincente: Baby Reindeer ha travolto la scena globale con la forza di una confessione impudica e disturbante. Il progetto nasce dal monologo teatrale che Gadd portò a Edinburgh Fringe, un viaggio nei traumi della persecuzione e della vergogna interiorizzata. E proprio per incarnare la fragilità del protagonista, Gadd ha perso così tanto peso da allarmare i vicini di casa. Oggi, mentre lo show è sotto indagine legale per diffamazione, Gadd non può parlare del caso, ma si prepara a tornare con Half Man, miniserie prodotta da BBC e HBO con Jamie Bell, che scandaglia le dinamiche familiari spezzate. Una nuova immersione nell'inquietudine, dove nessuna scena - né tantomeno nessuna ferita - sarà sprecata.