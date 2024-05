Baby Reindeer: Stephen King svela somiglianze e differenze col suo classico horror Misery

Stephen King ha catturato l'attenzione dei suoi fedeli seguaci su Twitter commentando la serie rivelazione di Netflix Baby Reindeer. Il re del brivido è poi tornato sull'argomento chiarendo il suo commento telegrafico e concentrandosi sulle somiglianze e differenze tra lo show e il suo suo classico Misery.

Come rivela la nostra recensione di Baby Reindeer, la serie è una black comedy creata e interpretata dall'acclamato comico Richard Gadd ispirata a una storia vera. La serie è, infatti, una drammatizzazione dell'esperienza personale di Gadd, perseguitato da una fan più anziana (interpretata da Jessica Gunning) che ha perturbato la sua vita privata per anni ottenendo i suoi numeri e indirizzi, molestandolo con infiniti messaggi, minacciando anche familiari e amici.

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

Dopo aver reagito alla visione dello show con un sibillino "Porca miseria!", Stephen King ha argomentato il suo giudizio con un articolo sul Times lodando la serie e sottolineando alcune somiglianze con Misery, ma mettendo in luce anche le differenze. Una delle differenze chiave, come sottolinea King, è il modo in cui i due protagonisti trattano le proprie stalker. Ecco alcuni estratti della sua analisi:

"Poi arriva Martha Scott (Jessica Gunning), che appare un giorno nel pub dove lavora Donny. È un ingresso spettacolare, senza dubbio simile alla nostra introduzione ("Sono la tua fan numero 1") di Annie Wilkes in Misery. [...] La differenza tra Paul Sheldon (Misery) e Donny Dunn è in una certa misura fisica, perché Sheldon è rimasto gravemente ferito in un incidente d'auto. Non offre ad Annie una tazza di tè - in effetti probabilmente si limiterebbe a dedicarle solo uno sguardo fugace se si presentasse in una fila per gli autografi. Donny, d'altra parte, invita il diavolo a entrare, anche se inconsapevolmente".

E ancora: "In Misery Sheldon - costretto a letto, tenuto prigioniero sia da una crescente dipendenza dalla droga che da Annie stessa - arriva con riluttanza alla conclusione che Annie ha ragione riguardo al suo nuovo romanzo, un tentativo di lasciarsi alle spalle la saga di Misery Chastain. Dice che non è molto bello e probabilmente ha ragione. In ogni caso, lo brucia. Lei è l'agente; Paul Sheldon è l'osservatore indifeso. In Baby Reindeer Donny finalmente entra in azione, facendo cadere a terra la sua triste valigia di oggetti di scena e diventando onesto - in modo brutale - con il suo pubblico".

Baby Reindeer come Misery?

Kathy Bates in Misery non deve morire

Sebbene Baby Reindeer e Misery possano aver costruito le rispettive storie attorno a una premessa simile, i due progetti divergono nei dettagli. Come suggerisce Stephen King, molte delle differenze fondamentali derivano dai personaggi di Baby Reindeer. Sia Donny che Paul Sheldon lavorano in settori artistici, ma non potrebbero essere più diversi in termini di ciò che li motiva, dei loro livelli di fiducia in se stessi e di successo e di come vedono se stessi. Paul è più arrogante di Donny, forse per via del successo ottenuto come scrittore.

Inoltre, le progressioni specifiche della trama di Misery e Baby Reindeer sono molto diverse. Mentre la storia di Misery è per lo più confinata nella remota capanna di Annie nel cuore dell'inverno da cui Paul, ferito, lotta per fuggire, Baby Reindeer non presenta il suo protagonista confinato in un unico luogo. Baby Reindeer e Misery possono condividere alcune somiglianze a livello superficiale, ma come spiega lo stesso King, ognuno esplora i temi relativi all'ossessione e all'abuso in modo molto diverso, entrambi interessanti.