Avengers: The Kang Dynasty, l'uscita è slittata per permettere il recasting di Kang? Le teorie dei fan

I fan non hanno dubbi: l'uscita nelle sale di Avengers: The Kang Dynasty è stata posticipata per permettere allo studio di sostituire Jonathan Majors.

Nelle ultime ore i fan hanno preso d'assalto Twitter per discutere dell'annuncio relativo alle date di uscita dei film della Fase 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe: Avengers: The Kang Dynasty, secondo alcune teorie, potrebbe essere slittato a causa del recasting di Kang, in seguito all'arresto e alle accuse di molestie riguardanti Jonathan Majors.

I Marvel Studios ha rivelato che ben sei tra i progetti in arrivo saranno posticipati e, anche se molti credono che sia tutto dovuto esclusivamente allo sciopero degli sceneggiatori, altri utenti sono convinti che almeno in parte abbia a che fare con Majors. Ricordiamo che l'attore è inizialmente apparso Loki, per poi fare il suo debutto cinematografico nel MCU quest'anno come il principale antagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Majors è stato elogiato per la sua interpretazione di Kang il Conquistatore, preparando il terreno per il grande cattivo della Saga del Multiverso. Tuttavia, solo un mese dopo l'uscita di Ant-Man 3, Majors è stato arrestato con l'accusa di aggressione, strangolamento e molestie a seguito di un presunto litigio domestico con la sua fidanzata.

Con il suo caso ancora in corso, il destino di Jonathan Majors nell'MCU è incerto e questa non sarebbe certo la prima volta che la Marvel sostituisce un attore o un regista per un motivo del genere: basti pensare a quando lo studio ha licenziato James Gunn nel 2018 per i suoi tweet offensivi pubblicati anni prima.