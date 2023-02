Avengers: The Kang Dynasty, Namor sarà il primo membro dei nuovi Vendicatori?

Lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty avrebbe lasciato intendere che Namor sarà il primo membro del nuovo team dei Vendicatori. Con la Fase 5 ora in corso, l'MCU si sta lentamente avvicinando ai prossimi due film degli Avengers e il personaggio apparso in Black Panther: Wakanda Forever potrebbe assumere un ruolo centrale nelle pellicole in arrivo.

Come annunciato al San Diego Comic-Con 2022, i Marvel Studios hanno in programma due film nella Fase 6 che saranno fondamentali per la Saga del Multiverso. Il primo di questi, Avengers: The Kang Dynasty, come si evince dal titolo, vedrà i nuovi Avengers combattere il villain interpretato da Jonathan Majors apparso di recente in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Avengers: The Kang Dynasty, i fan chiedono a gran voce un altro sceneggiatore dopo il flop di Ant-Man 3

Ma chi saranno i nuovi membri del team dei Vendicatori? Uno di loro sarebbe stato confermato proprio dallo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness. In una recente intervista con Comicbook.com, ha parlato del suo futuro con l'MCU anticipando di essere impegnato nella scrittura di Avengers: The Kang Dynasty, che vedrà il ritorno di Namor.

"Namor. sono eccitato all'idea di scrivere per Namor" ha dichiarato Loveness.

A dirigere Avengers: The Kang Dynasty sarà il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton. L'uscita del film è fissata nella primavera del 2025, anticipato da Fantastic Four, che uscirà a febbraio di quello stesso anno.