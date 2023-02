Avengers: The Kang Dynasty: Tom Holland ha firmato un accordo "segreto" e sarà il protagonista [RUMOR]

Secondo uno degli insider più affidabili Tom Holland avrebbe firmato un enorme nuovo accordo con i Marvel Studios che vedrà il suo Spider-Man al centro della scena in Avengers: The Kang Dynasty

Visti i risultati al botteghino di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo rumor approdato in Rete non dovrebbe stupirci più di tanto. Sembra infatti che Tom Holland sarà il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty. A dare per certa questa notizia è l'affidabile insider @MyTimeToShineHello, che finora non è mai stato smentito quando diffonde uno scoop.

Come potete leggere nella serie di tweet pubblicati qui sotto, Holland avrebbe firmato un nuovo enorme accordo "segreto" con i Marvel Studios per tornare nei panni di Spider-Man 4 prima di Avengers: Secret Wars (previsto per il 2026) e per recitare come protagonista in Avenger: The Kang Dinasty (2025).

Tom Holland the lead in Kang Dynasty LET'S GOOO — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2023

Holland signed his new huge deal IN SECRET — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2023

Spider-Man 4 will come out before Secret Wars — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2023

È impossibile non chiedersi come assumerà il ruolo di protagonista in un film dedicato agli Avengers, dal momento che i suoi colleghi Vendicatori hanno dimenticato chi sia.

Spidey, tuttavia, ha una certa esperienza nel Multiverso e potrebbe essere una sorta di Nexus (un essere in connessione con le forze mistiche dell'Universo Marvel) che rappresenti una minaccia inaspettata per Kang.

Forse Spider-Man sarà in grado di invertire l'incantesimo del dottor Strange e magari Kang potrebbe "aiutarlo"...

Staremo a vedere. Intanto, in base a quanto detto da @MyTimeToShineHello, Spider-Man dovrebbe apparire in Avengers: The Kang Dynasty prima della sua tanto attesa prossima uscita da solista di cui Kevin Feige ha fornito di recente le prime informazioni.

Queste, però, sono solo voci e nulla è stato ancora dichiarato ufficialmente a riguardo, e forse ci toccherà aspettare fino al Comic-Con di luglio per avere delle conferme.