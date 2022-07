Avengers: Kang Dynasty, Daniel Destin Cretton regista del film

Daniel Destin Cretton, dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sarà il regista del film Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo nelle sale nel 2025.

Avengers: The Kang Dynasty avrà Destin Daniel Cretton come regista, come confermato dai Marvel Studios.

Il film è stato annunciato durante il San Diego Comic-Con e farà parte della Fase 6 del MCU.

Destin Daniel Cretton, che ha già collaborato con la Marvel in occasione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, si occuperà solo di Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo il 2 maggio 2025 nelle sale americane, non del capitolo successivo Avengers: Secret Wars che arriverà nei cinema il 7 novembre 2025 e non ha ancora un filmmaker alla guida.

La Multiverse Saga sfrutterà quindi l'esperienza acquisita da Cretton con il film con star Simu Liu che prossimamente avrà un sequel. Il filmmaker sta inoltre sviluppando una serie per Disney+ intitolata Wonder Man che verrà scritta da Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine).

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli sul prossimo capitolo delle avventure degli Avengers che, come suggersisce il titolo, dovranno fare i conti con il villain interpretato da Jonathan Majors.