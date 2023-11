Avengers: the Kang Destiny, Michael Waldron sarà lo sceneggiatore del film

Sarà Michael Waldron, showrunner della prima stagione di Loki, lo sceneggiatore del nuovo film Avengers: the Kang Dynasty.

Il progetto è attualmente ancora senza un regista dopo l'abbandono di Destin Daniel Cretton che ha preferito concentrarsi sul sequel di Shang-Chi e sulla serie Wonder Man.

La scelta dei Marvel Studios

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

Michael Waldron ha già firmato lo script di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e aveva ottenuto l'incarico di scrivere il capitolo successivo ad Avengers: The Kang Dynasty.

I due capitoli della storia avranno ora un unico autore, assicurando una certa continuità al racconto di cui, ovviamente, per ora non si conoscono i dettagli.

La ricerca del regista a cui affidare il progetto, invece, è ancora in corso.

Avengers: the Kang Dynasty dovrebbe arrivare nei cinema americani nel maggio 2026 e getterà le basi per Secret Wars, che concluderà il 7 maggio 2027 la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

Kevin Feige, ovviamente, sarà produttore dei film che proseguiranno la storia dei personaggi tratti dai fumetti.