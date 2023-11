Avengers: Secret Wars, quale sarà il ruolo di Kang? La teoria di Iman Vellani

Iman Vellani, nota ai fan dell'MCU per il ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, ha voluto condividere una sua interessante teoria sul futuro di Kang in Secret Wars.

In attesa di capire come i Marvel Studios abbiano intenzione di procedere con Avengers: Secret Wars e con il personaggio di Kang in particolare, a seguito delle vicende giudiziarie di Jonathan Majors, la star di The Marvels Iman Vellani ha condiviso una sua teoria in merito al ruolo che proprio Kang potrebbe avere nel mega crossover dell'MCU.

"Penso che avrebbe perfettamente senso se Kang si rivelasse essere una versione di Molecule Man (Molecola) e The Beyonder (L'Arcano). Un personaggio che esiste in ogni singolo universo con sue varianti differenti. Abbiamo già visto di come sia capace di farlo" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di New Rockstars.

Iman Vellani è reduce da The Marvels, uscito da poco nelle sale e purtroppo rivelatosi un flop. L'attrice ha svelato l'esistenza di un finale alternativo con grandi riferimenti agli Young Avengers e continua a sperare nel supporto dei fan.

Marvel in crisi: tra il probabile recast di Jonathan Majors, i timori su The Marvels e il disastro She-Hulk

Avengers: Secret Wars sarà un soft reboot dell'MCU?

Si conosce ancora poco della trama del film, ma secondo diverse indiscrezioni Secret Wars darà vita con molta probabilità a un soft reboot dell'intero MCU.

Il film doveva uscire nelle sale il 1 maggio 2026, ma è stato poi rimandato al 7 maggio 2027. Al momento i Marvel Studios non hanno ancora annunciato chi sarà il regista che prenderà le redini del film.