Avengers: Secret Wars, il Wolverine di Hugh Jackman avrà un ruolo importante nel film? Gli ultimi rumor

In Avengers: Secret Wars rivedremo il Wolverine di Hugh Jackman? E avrà anche un ruolo piuttosto importante? Scopriamo insieme gli ultimi rumor sul più atteso tra i crossover del MCU.

Wolverine nel MCU

Sappiamo già che Hugh Jackman tornerà come Wolverine in Deadpool 3, e che il film avrà a che fare con i viaggi del tempo... Ma a questo punto, chi dice che non lo rivedremo ancora in futuro, magari in Avengers: Secret Wars, sempre grazie al discorso del Multiverso?

Non lo scooper Daniel Richtman, che anzi sostiene sul suo Patreon (via CBM) che l'attore avrebbe discusso del suo ingaggio per il film corale con il boss dei Marvel Studios Kevin Feige prima dello sciopero di sceneggiatori e attori a Hollywood.

La conversazione, spiega Richtman, riguarderebbe un "grosso ruolo" nella pellicola, dando adito alle speculazioni che si susseguono ormai da tempo in merito.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Manca ancora parecchio tempo alla realizzazione di Avengers: Secret Wars l'uscita nelle sale è attualmente programmata per il 2026), ma i più recenti rumor sul film vorrebbero dunque un posto d'eccellenza riservato al Wolverine di Hugh Jackman. Sarà davvero così? Lo scopriremo, probabilmente, solo tra qualche anno...