Avengers 5: quali supereroi si vedranno in The Kang Dinasty?

Chi saranno i componenti del nuovo team degli Avengers che si uniranno per combattere Kang in Avengers: The Kang Dinasty? Ecco le prime ipotesi.

Mancano oltre due anni al ritorno degli Avengers, naturalmente in una nuova versione, in Avengers: The Kang Dynasty, ma tornano a diffondersi nuovi rumor sulla composizione del team futuro che potrebbe vedere la presenza di tre star della Fase 4 dell'MCU.

Il 2025 segnerà il ritorno del team degli Avengers in una saga ambientata nel Multiverso dopo che i più potenti eroi della Terra hanno sconfitto Thanos in Avengers: Endgame (2019). Ma quando Avengers 5 riporterà al centro dell'attenzione la squadra per un nuovo grande evento crossover, chi saranno i nuovi componenti?.

Black Panther: Wakanda Forever, una sequenza del film

Il villain di Jonathan Majors, Kang il Conquistatore, rappresenterà un'immensa minaccia per il Multiverso, costringendo gli Avengers a riunirsi per avere una possibilità di sconfiggerlo. Ecco chi saranno i primi tre nuovi componenti del nuovo team degli Avengers secondo i nuovi rumor diffusi dal canale YouTube Heavy Spoilers.

I primi tre componenti del team degli Avengers secondo i rumor

1) Captain America - Anthony Mackie

Dopo aver accettato il ruolo di Capitan America nella serie The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson di Anthony Mackie potrebbe diventare il nuovo leader della squadra come uno dei suoi membri veterani. Brandendo lo scudo di Capitan America e un nuovo set di ali di vibranio, Wilson sarà quasi certamente un punto di riferimento per i Vendicatori nella battaglia più dura della squadra fino ad oggi.

2) Shang-Chi - Simu Liu

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Visto che Avengers 5 sarà diretto dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton, l'eroe titolare del film sarà senza dubbio un nuovo importante membro dei Vendicatori dopo aver incontrato la squadra nella scena post-credits del suo film. Essendosi impossessato dei potenti Dieci Anelli dopo la fine del suo primo film standalone, le abilità di Shang-Chi saranno una forza da non sottovalutare dal punto di vista fisico mentre trova il suo posto accanto ai Vendicatori.

Simu Liu ha anche parlato con Comicbook.com della sua potenziale inclusione in Avengers 5 nel novembre 2022, esprimendo la sua speranza di far parte del film quando gli è stato chiesto se fosse già nel cast:

"Penserei di sì... lo spero. Ma non credetemi sulla parola".

3) Black Panther - Letitia Wright

Shuri ha preso il posto del fratello come nuova Black Panther e si ritrova a far fronte ai suoi nuovi doveri di sovrana e protettrice di Wakanda mentre la nazione continua a costruire relazioni con il resto del mondo dopo Black Panther: Wakanda Forever. Dopo aver fatto del suo meglio per salvare Visione in Avengers: Infinity War, riallaccerà il legame con i Vendicatori mentre mette in mostra le proprie abilità e i propri poteri.

L'uscita di Avengers: The Kang Dynasty è prevista per il 2 maggio 2025.