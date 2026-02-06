Avengers: Secret Wars, il futuro dei tre Spider-Man svelato da un nuovo rumor

Nuove indiscrezioni avrebbero fornito indicazioni su cosa accadrà ai Peter Parker di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland e al Deadpool di Ryan Reynolds nel sequel di Avengers: Doomsday.

Da quanto trapelato finora, lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe non comparire in Avengers: Doomsday mentre si profila una scena madre iniziale che coinvolgerà l'Uomo Ragno di Tobey Maguire. Ma cosa accadrà nel sequel Avengers: Secret Wars?. Nuove indiscrezioni potrebbero aver rivelato qualcosa in più sul futuro dell'MCU.

Secondo l'insider @MyTimeToShineH, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield faranno ritorno in Avengers: Secret Wars, atteso nei cinema nel dicembre del 2027. L'intento è quello di creare hype riproponendo la reunion di Spider-Man: No Way Home.

L'insider ha anche appreso che sia i tre Uomini Ragno che il Deadpool di Ryan Reynolds "avranno un ruolo importante" in Secret Wars. Naturalmente queste indiscrezioni, come tutte le anticipazioni diffuse finora, vanno prese con le molle in attesa di conferme ufficiali da parte di Marvel. Certo che rivedere insieme il trio degli spara-ragnatele sembra una prospettiva entusiasmante per i fan.

Tom Holland in un scena di Spider-Man: No Way Home

Avengers: Secret Wars sarà diviso in due parti?

Persistono le voci sulla possibilità di una suddivisione in due parti di Avengers: Secret Wars, così da trasformare in una trilogia il ritorno degli Avengers per mano dei fratelli Russo. Se si considera tutto ciò che confluirà necessariamente nel film tra personaggi e storyline, ecco che l'idea di raddoppiare il tempo a disposizione comincia a sembrare una mossa corretta da parte di Marvel. Nel frattempo gli interpreti coinvolti nei rumor non si sbilanciano più di tanto.

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Peter Parker in qualche forma, ma penso che dovrebbe essere molto strano ed eccentrico", ha detto Andrew Garfield l'anno scorso. "Penso che mi piacerebbe fare qualcosa di molto strano, vorrei fare qualcosa di davvero unico, insolito e sorprendente".

Parlando della reunion, l'attore inglese ha aggiunto: "Penso che ci vorrebbe una grande idea, qualcosa di sorprendente, strano, divertente, gioioso. Deve valerne la pena. Credo che ci siamo divertiti così tanto con l'ultimo film che vorresti solo dire, 'Ok. Lascia perdere. È stato fantastico. Ha funzionato. È stato un rischio e ha funzionato davvero, davvero bene'. Sono così felice che abbiano avuto il coraggio di farlo. È un'idea fantastica. Non avrei mai avuto quella lungimiranza. Quindi sono davvero orgoglioso e felice di poterne far parte. Ma se c'è qualcosa che può essere inventato e che si aggiungerà al canone di quel personaggio, allora sì."