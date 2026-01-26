Avengers: Secret Wars diviso in due film? Ecco da cosa dipenderà la decisione

Qualche giorno fa era emersa una voce secondo cui i Marvel Studios starebbero pensando di dividere Avengers: Secret Wars in due parti.

Se ciò dovesse accadere, questo film e Avengers: Doomsday diventerebbero una trilogia. La Disney è desiderosa di produrre un numero maggiore di sequel e il franchise degli Avengers rimane uno dei più prolifici al mondo.

Inoltre, ritardare la conclusione della saga del Multiverso darebbe allo studio un po' più di tempo per garantire che il reboot degli X-Men di Jake Schreier venga realizzato nel miglior modo possibile.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth in un primo piano

Avengers: Secret Wars verrà diviso in due parti se...

Il noto insider Daniel Richtman ha condiviso un aggiornamento, affermando che i Marvel Studios decideranno se dividere il crossover in due parti in base al successo di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale di tutto il mondo a dicembre.

Avrebbe senso. D'altra parte, le riprese di Secret Wars dovrebbero iniziare durante l'estate. Una decisione a fine dicembre o inizio gennaio non darebbe ai fratelli Russo molto tempo per cambiare i loro piani, anche se supponiamo che abbiano già trovato un modo per espandere la storia, consentendo loro di cambiare rapidamente marcia e girare due blockbuster uno dopo l'altro.

Tuttavia, per quanto possa sembrare eccitante, sembra ancora un po' inverosimile. Tenendo presente questo, se davvero dovessero arrivare due film su Avengers: Secret Wars, è probabile che la decisione verrà presa molto prima dell'arrivo di Doomsday nelle sale.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Scarlet Witch in un'immagine

Arriva anche un nuovo film su Scarlet Witch?

Richtman ha anche appreso che il dedicato al personaggio di Elizabeth Olsen è tornato in fase di sviluppo attivo, questa volta per la futura Mutant Saga. Abbiamo sentito ogni tipo di voce sul futuro di Wanda Maximoff nel MCU, quindi per ora tenete a freno le vostre aspettative.

Ricordiamo che il cast ormai confermato di Avengers: Secret Wars include Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Sadie Sink, Benedict Cumberbatch, Letitia Wright, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Paul Bettany, Simu Liu e Hayley Atwell.