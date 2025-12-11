Avengers: svelati i piani dei Marvel Studios per il post-Secret Wars?

Dopo Avengers: Secret Wars, tutto potrebbe cambiare nel Marvel Cinematic Universe. O almeno, così lascerebbero intendere alcuni rumor. Quel che è certo è che l'arrivo degli X-Men attirerà l'attenzione sui personaggi mutanti, lasciando in disparte il ruolo dei Vendicatori finora centrale.

Ancora è presto per avere certezze, ma in molti si chiedono se per la saga del Multiverso stia per arrivare la fine. La prima indicazione arriverà dal botteghino: ci sarà infatti da capire se se Avengers: Doomsday e Secret Wars si riveleranno un successo come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Da allora i tempi sono cambiati così come l'industria. E anche il pubblico è cambiato, anche se il marchio Avengers continua ad attrarre le folle. Ma saranno i numeri a parlare.

Si vocifera, però, che sarebbe già in cantiere un nuovo film sugli Avengers. Comicbookmovie.com parla di "soft reboot" anche se i dettagli al momento sarebbero ben pochi.

Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Doctor Doom

Di cosa parlerà il reboot degli Avengers? Che cosa sappiamo finora

Lo scooper Alex Perez ha svelato i primi spoiler sul prossimo film sugli Avengers che seguirà Secret Wars anticipando che sarà un altro evento cosmico.

"Una delle strade che avevano pianificato inizialmente era un film di grande successo legato al Giorno del Giudizio, con protagonisti gli Eterni, i Celestiali e l'Orda. Poi avrebbero virato su una storia più contenuta con Annihilus e la Annihilation Wave in veste di antagonista del film che dovrebbe essere introdotto in un futuro progetto Disney+ come antagonista secondario dei Nova Corps. I cattivi di quella serie sarebbero membri di alto rango del suo esercito, forse l'ammiraglio Salo o una delle sue concubine, Eradica, Extirpia o Extermina".

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Annihilus come futuro villain dell'MCU, mentre una trama basata sul Giorno del Giudizio suona come una sorpresa.

A.X.E.: Judgment Day, noto anche come Avengers/X-Men/Eternals: Judgment Day, è stato un crossover Marvel Comics del 2022 scritto da Kieron Gillen e illustrato da Valerio Schiti. La storia trattava della scoperta dei protocolli di resurrezione dei mutanti e del conseguente conflitto tra Avengers, X-Men ed Eternals. Secondo i rumor il progetto sarebbe poi stato accantonato a favore di un evento basato su Annihilation Wave, il che avrebbe senso ora che è stato confermato lo sviluppo della serie su Nova.

Mentre i rumor sul futuro dell'MCU si rincorrono, al momento l'attenzione è concentrata sull''uscita di Avengers: Doomsday, prevista per dicembre 2026, e Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per dicembre 2027.