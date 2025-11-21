Avengers: Secret Wars, confermati finora tutti gli attori che compariranno nel nuovo film del MCU

Siamo ancora lontani dall'inizio delle riprese, ma Avengers: Secret Wars ha già un cast al completo che attira senz'altro l'attenzione di un intero fandom globale.

Il cast di Avengers: Secret Wars prende sempre più forma, con conferme ufficiali e ritorni che entusiasmeranno i fan: da Pedro Pascal a Robert Downey Jr., passando per Benedict Cumberbatch e Sadie Sink. Il film chiuderà la Multiverse Saga e rivoluzionerà l'MCU.

Conferme, ritorni e nomi inaspettati nel film che riscriverà l'MCU

Mentre l'hype è concentrato sul trailer imminente di Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars sta già costruendo il terreno per lo scontro definitivo della Multiverse Saga. La certezza è che il film non sarà solo un sequel, ma un nuovo inizio* destinato a fondere gli Avengers con X-Men, Fantastici Quattro e Spider-Man in una realtà condivisa post-reboot.

Pedro Pascal

Un ritratto di Pedro Pascal

Tra le conferme più fragorose del cast c'è Pedro Pascal, di nuovo nei panni di Mister Fantastic, già visto nel concept art in catene davanti a Doctor Doom su Battleworld. Il grande antagonista dell'evento sarà proprio Robert Downey Jr., non come Iron Man ma come Doctor Doom, destinato a regnare sul nuovo mondo come "Re" della realtà riscritta.

Sadie Sink

Sadie Sink in scena

L'aggiunta più commentata degli ultimi giorni è quella di Sadie Sink, il cui ruolo resta segreto: l'ipotesi dominante la vede nei panni della figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire, ipotizzando un forte ponte narrativo con la trilogia di Raimi.

Benedict Cumberbatch e altre conferme dal Comic-Con

Benedict Cumberbatch nelle vesti di Doctor Strange

Altre presenze consolidate arrivano dal Comic-Con: Wyatt Russell (U.S. Agent), Lewis Pullman (The Sentry), e Benedict Cumberbatch, che ha confermato di essere "in una parte" del film, suggerendo un ruolo chiave e forse una sua forzata collaborazione con Doom.

Sebastian Stan

Sebastian Stan come il Soldato d'Inverno

Il ritorno di Sebastian Stan apre a speculazioni su un possibile debutto come Captain America Variant.

Il potere delle varianti e le nuove alleanze

Se la prima metà del cast riguarda volti inevitabili, l'altra metà accende la curiosità sugli equilibri che il film metterà in scena.

Florence Pugh

Florence Pugh in Thunderbolts*

Florence Pugh tornerà come Yelena Belova, stavolta definita co-leader dei New Avengers insieme a Bucky; nei concept è mostrata come una guardia personale di Doom, segno che le dinamiche di schieramento saranno molto più fluide del solito.

Anthony Mackie

Anthony Mackie sul set

Anthony Mackie ha dichiarato che girerà Secret Wars l'estate prossima, confermando la presenza di Sam Wilson - anche se la sua funzione nella storia rimane completamente blindata.

Gli altri Fantastici Quattro

Vanessa Kirby sul set

Vanessa Kirby riprende il ruolo di Sue Storm, ritratta accanto a Doom e Franklin Richards nelle prime immagini trapelate. Ritroveremo anche Ebon Moss-Bachrach (The Thing) e Joseph Quinn (Human Torch): nei materiali preliminari uno è trasformato letteralmente nel muro che protegge il castello di Doom, l'altro imprigionato in una cella inondata per impedirgli di incendiarsi.

Altri inaspettati

Hannah John-Kamen in una scena

Nel cast ci saranno anche Hayley Atwell, probabilmente ancora come Captain Carter, David Harbour (Red Guardian), e Hannah John-Kamen (Ghost), anche se per quest'ultima è difficile immaginare il peso narrativo. A sorpresa, hanno un ruolo anche Daniel e Ryan Omoto, conduttori del podcast The Nobodys, a cui Joe Russo avrebbe detto su Instagram "ho le due parti perfette per voi".

È una lista eterogenea, ma è chiaro l'obiettivo: trasformare Secret Wars nell'evento cinematografico definitivo dell'MCU, dove ogni timeline, ogni volto e ogni versione degli eroi potrebbe convergere - o scontrarsi - prima che il mondo Marvel rinasca in una nuova forma.