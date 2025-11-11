Avengers: Doomsday, Thanos contro Doctor Doom? Josh Brolin non smentisce

A un anno dall'uscita di Avengers: Doomsday, Josh Brolin ha riacceso le speranze dei fan Marvel, lasciando intendere un possibile ritorno di Thanos nel MCU, magari grazie al multiverso e in una versione alternativa sconfitta da Doctor Doom.

Sembrava che la sua storia si fosse chiusa per sempre in Endgame, ma il multiverso non dimentica: Josh Brolin ha sorpreso tutti con un commento che suona come un avvertimento, annunciando che Thanos potrebbe tornare. Mentre Avengers: Doomsday prepara la prossima apocalisse, i fan sognano già un nuovo scontro tra dei e titani.

Da Doctor Doom al Multiverso

I materiali promozionali di Avengers: Doomsday hanno già accennato a un evento chiave: Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr., avrebbe sconfitto Thanos in un'altra realtà. Questo dettaglio apre un'infinità di possibilità narrative, dalla resurrezione di un Thanos "parallelo" alla comparsa di più versioni del personaggio. Non è un caso che Kevin Feige, durante il CinemaCon 2025, abbia dichiarato che "non tutti i membri del cast sono stati ancora annunciati".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. si presenta come Doctor Doom

Un ritorno di Brolin sarebbe non solo un colpo di scena spettacolare, ma anche un modo per chiudere il cerchio dell'epopea iniziata con Infinity War. Dopotutto, Thanos rappresenta l'archetipo del potere corrotto e della logica distorta del sacrificio, un'ombra che ancora aleggia su ogni nuovo antagonista del MCU. Che si tratti di un cameo, di un flashback o di un ritorno completo, l'idea di rivedere Brolin con l'armatura dorata e il Guanto dell'Infinito è sufficiente a far tremare i fan.

Josh Brolin riaccende la fiamma di Thanos

Josh Brolin ha lasciato trapelare tempo fa più di quanto forse volesse: "Se Joe Russo mi chiamasse - e forse l'ha già fatto, non lo so - e avesse un'idea, potrei anche accettare. Probabilmente molto in fretta." Una frase che basta a incendiare le speculazioni sul ritorno del villain più carismatico e temuto del Marvel Cinematic Universe. Dopo la sua caduta in Avengers: Endgame (2019), pochi si aspettavano di rivedere Thanos, ma con la Saga del Multiverso ormai in pieno svolgimento, nulla è davvero impossibile.

Josh Brolin nei panni di Thanos

Il regista Joe Russo, che con il fratello Anthony aveva firmato i capitoli più epici della saga, non ha ancora commentato le parole dell'attore. Tuttavia, i fan hanno subito colto la possibilità che si tratti di una variant di Thanos proveniente da un'altra linea temporale, un concetto già esplorato dalla Marvel in serie come What If...?, dove Brolin ha prestato la voce a una versione alternativa del personaggio.

Il ritorno del Titano potrebbe dunque non essere una semplice nostalgia, ma parte integrante del mosaico narrativo che porterà alla resa dei conti definitiva in Avengers: Secret Wars oppure proprio in Avengers: Doomsday.

Con l'uscita fissata per il 18 dicembre 2026, Avengers: Doomsday promette di essere un evento cinematografico epocale. E se davvero il Titano Pazzo dovesse riemergere dal nulla, il multiverso Marvel non sarà mai più lo stesso.