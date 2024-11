Avengers: nuovi rumor sul futuro di Kang il Conquistatore nel MCU

La Saga del Multiverso non è decollata nel modo in cui i Marvel Studios probabilmente speravano. Tuttavia, nonostante ciò che alcuni vorrebbero far credere, lo studio ha sfornato più successi che insuccessi... ad ogni modo, c'è un innegabile senso di "stanchezza da Multiverso" tra i fan e gli spettatori.

Che fine farà Kang?

Ora si sta correndo verso il traguardo con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. I problemi legali di Jonathan Majors (e il conseguente licenziamento) e la tiepida risposta ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha cambiato le cose, il che significa che il nuovo cattivo del MCU sarà il Dottor Destino al posto di Kang il Conquistatore.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Secondo The Cosmic Circus, i Marvel Studios non hanno ancora chiuso completamente la porta a Kang. È stato messo da parte, ma "per ora non c'è più. Questo non significa che il personaggio non possa essere riportato in futuro in qualche veste, ma se lo faranno, è probabile che lo sottoporranno a un nuovo casting se vorranno tenerlo come cattivo o seguire la strada di Iron Lad e usare un attore più giovane per il ruolo di Nathaniel".

Questo era prevedibile, e i piani per la TVA potrebbero essere stati ridimensionati allo stesso modo, dato che lo scooper Alex Perez ha sentito che non rivedremo l'organizzazione prima di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Per quanto riguarda il presunto reboot del MCU dopo Secret Wars, a Perez è stato detto che il mondo continuerà come se nulla fosse accaduto. Il Multiverso ricomincerà da capo, "e verranno aggiunti alcuni cambiamenti che avranno delle ramificazioni in seguito".

Questo sarà probabilmente il modo in cui i Marvel Studios porteranno i Fantastici Quattro e gli X-Men sulla Terra-616, anche se in precedenza abbiamo sentito che Colui che Resta ha creato la Sacra Linea Temporale intenzionalmente senza di loro (un filone della trama che potrebbe essere stato eliminato).