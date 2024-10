Avengers: Doomsday, i Thunderbolts* avranno un ruolo molto importante nel prossimo film sui Vendicatori

Questa settimana le notizie sui cinecomic sono state un po' carenti, ma ora abbiamo alcune nuove indiscrezioni sui prossimi due film dei Vendicatori per il fine settimana. Secondo MTTSH, i personaggi che compongono la squadra del prossimo film sui Thunderbolts avranno un ruolo molto importante in Avengers: Doomsday.

I Nuovi Vendicatori?

Questo confermerebbe una precedente indiscrezione secondo la quale questo "ultimo gruppo di disadattati" si rivelerà in realtà come i Nuovi Vendicatori/New Avengers (da qui l'asterisco nel titolo). Questo non significa necessariamente che questi personaggi da soli costituiranno la prossima incarnazione degli Eroi più potenti della Terra, ma sembra che il piano preveda che essi costituiscano la base di una nuova squadra, molto probabilmente sponsorizzata dal governo (vedremo quanto durerà), che si attiverà ufficialmente dopo (o forse durante) gli eventi di Avengers: Secret Wars.

Thunderbolts: un'immagine

A proposito di Secret Wars, Daniel Richtman ha annunciato che il film dovrebbe essere girato nel Regno Unito a partire da marzo 2026 "per dare spazio agli attori Marvel di girare altri progetti nel mezzo". Lo scooper ha recentemente rivelato che le telecamere di Doomsday gireranno da marzo ad agosto del prossimo anno, mentre Spider-Man 4 dovrebbe iniziare la produzione a maggio e girare fino a ottobre.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Durante il NYCC della scorsa settimana, i Russo hanno rivelato che Doomsday e Secret Wars non saranno girati back-to-back. "Sarà un processo simile a quelli precedenti, ma avremo una pausa più ampia tra i due film rispetto a quella di quattro settimane che abbiamo avuto tra Infinity War e Endgame", ha detto Joe.