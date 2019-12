Avengers: Infinity War, il look alternativo di Thanos svelato in un concept art

Un design alternativo di Thanos è stato rivelato grazie a un nuovo concept art, che mostra il personaggio interpretato da Josh Brolin in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame con un aspetto leggermente differente da quello che conosciamo.

Josh Brolin ha avuto modo di brillare nel ruolo di Thanos in Avengers: Infinity War, dove abbiamo scoperto per la prima volta le sue intenzioni e, soprattutto, il design minimalista scelto per rappresentarlo. In questa nuova concept art, diffusa dall'artista Jared S.Marantz, nel quale Thanos indossa un elmetto e un'armatura molto simile a quella vista in Avengers: Endgame.

Ricordiamo che in Avengers: Infinity War i nostri supereroi e i loro alleati hanno continuato a proteggere il mondo da minacce, mentre dalle ombre cosmiche è emerso un nuovo pericolo: Thanos. Un despota di infamia intergalattica, il suo obiettivo è quello di raccogliere tutte le Pietre dell'Infinito, artefatti di potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua contorta volontà a tutto l'universo. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto ha portato a questo momento: il destino della Terra e l'esistenza stessa non sono mai stati più incerti.

Avengers: Infinity War è ora disponibile in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD e Digital HD. Qui trovate tutto quello che dovete sapere sull'edizione a tre dischi di Avengers: Endgame.