Avengers: Infinity War, la scena tagliata con Captain America e il... purè di patate insanguinato

Gli autori di Avengers: Infinity War hanno svelato l'esistenza di una scena tagliata che prevedeva la presenza di Captain America e del... purè di patate insanguinato. A quanto pare, la scena in questione è stata tagliata perché sarebbe andata troppo oltre.

Avengers: Infinity War - Un'immagine dal trailer

Nel corso di un'intervista a IGN, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato:

"In Avengers: Infinity War c'era una scena che avevamo scritto, ma non l'abbiamo girata. Faceva parte di un'altra sequenza, ma ci siamo resi conto che stavamo portando i personaggi troppo oltre nel loro arco narrativo. Nella scena in questione, Black Widow, Falcon e Cap si sono nascosti dopo gli eventi di Captain America: Civil War e hanno appena sostenuto un violento scontro con dei criminali. Cap sta mangiando del purè di patate quando Falcon gli dice 'Stai sanguinando nel tuo purè di patate.' Cap guarda giù e vede che sta macchiando di sangue il purè. ricordo il commento di Kevin Feige 'Sta sanguinando nel purè di patate?! Non voglio vederlo!' Forse ci eravamo spinti un po' troppo in là."

Gli eventi di Avengers: Infinity War hanno trovato conclusione nel successivo Avengers: Endgame, che ha messo al parola fine alla Infinity Saga.

Avengers: Endgame, Marvel svela l'età del vecchio Captain America nella scena finale