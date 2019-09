Avengers: Endgame, Marvel svela l'età del vecchio Captain America nella scena finale

Marvel ha svelato l'età esatta del vecchio Captain America che compare nel finale di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Tra i tanti quesiti rimasti insoluti in Avengers: Endgame, vi era quello che riguardava la comparsa di un anziano Steve Rogers che fa ritorno dai colleghi per consegnare lo Scudo a Sam Wilson dopo aver trascorso tutta la sua esistenza insieme all'amore della sua vita, Peggy Carter.

A fare chiarezza sull'età dell'anziano Cap è la responsabile degli effetti visivi Jen Underdahl che ha raccontato a Wired la creazione del look invecchiato di Chris Evans. Come ha specificato la Underdahl, per creare il look adeguato occorreva prima di tutto rispondere a una domanda: che aspetto avrebbe potuto avere Steve Rogers a 106 anni?

Ecco le sue parole: "Come apparirebbe un super soldato a 196 anni? Come sarebbe la sua pelle? Per capirlo abbiamo provato a ridurre collo, spalle e profilo di Chris Evans raggrinzendo la pelle". Il risultato è quello che vediamo nel film.

Avengers: Endgame, un fan svela un errore su Captain America nella battaglia finale

Come mai Jen Underdahl ha menzionato proprio 106 anni? Da dove proviene questo numero? Da quanto sappiamo, il personaggio di Steve Rogers nasce il 4 luglio 1918. Tecnicamente, nel 2023 Steve avrebbe 105 anni, 106 è dunque un'età molto vicina a quella reale dei fumetti. Per altro, essendo la storyline temporale di Cap piuttosto complicata, 106 anni sembra una buona approssimazione per soddisfare la curiosità dei fa.