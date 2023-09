Vision Quest: la serie Marvel su Vision è stata cancellata [RUMOR]

Tra i numerosi progetti televisivi programmati dai Marvel Studios c'era anche Vision Quest, serie TV che avrebbe dovuto esplorare il futuro di Visione dopo quanto accaduto nei momenti finali di WandaVision. Lo show doveva debuttare su Disney+ nel 2025 me negli ultimi anni le informazioni a disposizione sono sempre state molto scarne. Adesso una nuova indiscrezione: i Marvel Studios potrebbero aver del tutto cancellato la serie.

Su Twitter i fan hanno notato come Jac Schaeffer, creatore di WandaVision e scelto come showrunner di Vision Quest, abbia completamente rimosso dal suo listino qualsiasi riferimento allo show. Un utente ha prontamente dichiarato: "Spero che questo non voglia dire che la serie sia stata cancellata".

Nel corso di un'intervista del 2021, riportata da comicbookmovie, alcune dichiarazioni di Paul Bettany avevano anticipato in qualche modo il ritorno Visione, parlando degli eventi di WandaVision e precorrendo il progetto di Vision Quest: _"Questa serie tv è stata un bellissimo climax per tutte le cose fatte insieme a Lizzie. Con WandaVision abbiamo trovato una strada tutta nostra, arrivando a definire un tono diverso da quello riscontrabile nei film. Ma con la Marvel non sai mai se hai finito oppure no.

Il destino di White Vision

Dal finale di WandaVision abbiamo compreso che il Visione che vediamo nella serie è un costrutto di Wanda stessa, scoprendo però che nel frattempo il vero "White Vision" è stato ricostruito dalla S.W.O.R.D. e programmato per rintracciarla e ucciderla.

"Non è l'uomo di Wanda. Non è l'uomo con cui ha avuto dei figli. Non è quello che è stato nel mondo della sitcom. Non è quello a cui ha detto addio su una collina in Wakanda. Quello è il corpo e i dati. Quindi, per me e per il mio lavoro nello show, e per quello su cui mi concentro, dove finisce è un ripensamento rispetto alla storia vera e propria" aveva dichiarato proprio Jac Schaeffer.