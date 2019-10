Avengers: Infinity War, la morte di Gamora ha messo in difficoltà James Gunn?

Avengers: Infinity War ha messo in scena la morte di Gamora, ma questa scelta creativa ha messo in difficoltà James Gunn in vista di Guardiani della Galassia 3? Il regista ha risposto al quesito nel corso di un q&a su Reddit in cui ha parlato dei suoi progetti futuri e delle scelte narrative dei Marvel Studios.

Avengers: Infinity War, una foto di Thanos

In Avengers: Infinity War vediamo Gamora uccisa dal suo stesso padre adottivo Thanos, pronto a sacrificarla per entrare in possesso di tutte le Gemme dell'Infinito. Questa svolta ha messo in difficoltà James Gunn in vista di Guardians of the Galaxy Vol. 3? Ecco la sua risposta:

"No. Era già stato tutto discusso in anticipo".

Con questa risposta, il regista della saga dei Guardiani della Galassia conferma le strategie di Marvel di precorrere le future svolte narrative con largo anticipo pianificando anni prima cosa accadrà ai personaggi dell'MCU. Naturalmente Gunn rimane vago nella sua risposta, senza fornire dettagli sul ritorno o meno di Gamora in Guardiani della Galassia 3, ma la segretezza di Marvel è cosa ben nota.

La sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3 è stata scritta ben prima che il pubblico vedesse Avengers: Infinity War, nel frattempo il personaggio di Gamora ha subito una serie di evoluzioni e il suo destino futuro non è ancora chiaro né è chiaro come James Gunn abbia trattato il personaggio nella prima versione dello script e se cambierà in vista dei successivi sviluppi.

Avengers: Endgame ha visto il ritorno di Gamora in una versione completamente diversa, visto che di fatto si trattava di un altro personaggio, di una diversa versione di Gamora proveniente da un'altra storyline. Il destino di Gamora sarebbe stato svelato da una scena tagliata di Avengers: Endgame, mentre la stessa Zoe Saldana avrebbe anticipato il ritorno di Gamora in Guardiani della Galassia 3. Quali saranno le scelte creative adottate da James Gunn riguardo al personaggio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.