Avengers: Endgame, il destino di Gamora svelato da una scena tagliata

Che fine ha fatto Gamora alla fine di Avengers: Endgame? Una scena tagliata ha risolto il mistero, a quanto pare: ebbene, il personaggio di Zoe Saldana è ancora in vita.

Joe ed Anthony Russo erano stati interrogati dai fan circa il fato di Gamora anche al San Diego Comic-Con, dove non si può dire che avessero propriamente risposto alle domande, continuando a mettere in dubbio la sua sopravvivenza e il fatto che Tony Stark l'avesse o fatta fuori in quanto nella cerchia di Thanos. A cancellare ogni dubbio ci ha pensato un video che è stato pubblicato solo ora in vista dell'uscita blu-ray ma che nella versione originale di Avengers: Endgame non compare. E si tratta addirittura del primo finale del cinecomic con l'incasso più alto nella storia del cinema. Avvertimento doveroso: da qui in poi ci saranno degli spoiler , astenersi dalla lettura se non avete ancora (!) visto il film. Registi e sceneggiatori avevano immaginato di far svolgere il funerale di Iron Man direttamente sul campo di battaglia. Tra quanti stanno rendendo omaggio all'eroe che ha sconfitto Thanos, c'è ovviamente anche Gamora che, a differenza di Nebula, però, decide di non rimanere al funerale improvvisato ma di andare via.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2 — USA TODAY Life (@usatodaylife) 26 luglio 2019

Come mai Gamora sembra non avere idea di chi sia Tony Stark? Perchè è la Gamora del 2014, quella che non ha neppure ancora alcun tipo di rapporto con i Guardiani della Galassia. In definitiva: quella che vediamo in Avengers: Endgame è una Gamora che non ha mai incontrato gli Avengers in Infinity War. E che dunque non potrà avere memoria neppure dello Star-Lord interpretato da Chris Pratt, che, però, ha già ricominciato a cercarla.