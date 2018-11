Avengers: Infinity War, una teoria suggerisce che Doctor Strange non è morto nello schiocco di dita

Una nuova teoria su Avengers: Infinity War comparsa su Reddit sosterrebbe che Doctor Strange è ancora vivo. A differenza di quanto abbiamo visto, o creduto di vedere nel finale del film, Strange non sarebbe morto durante lo schiocco di dita di Thanos.

L'utente di Reddit racconta di essersi rivisto tutti i film del MCU in ordine di uscita e, arrivato a Dottor Strange, ha realizzato che in Infinity War c'è un ampio buco nel plot oppure che Doctor Strange in realtà non è morto nello schiocco di dita.

"Nella scena in cui Strange e l'Antico conversano in forma astrale, dalle parole dell'Antico si deduce che è impossibile vedere un futuro dopo la propria morte. Per Strange sarebbe impossibile vedere 14.000.605 futuri a meno che A) non è morto nello schiocco di dita. Or B) i fratelli Russo si sono perso questo dettaglio chiave. Questa teoria di Strange che non muove, ma si trasforma comunque in polvere, supporterebbe l'idea delle anime intrappolate nella Gemma dell'Anima o nel Regno dei Quanti. Se l'anima di Strange è viva, lui può ancora vedere il futuro dopo la sua morte".

Questa teoria sarebbe tutt'altro che campata in aria. Sono molti gli indizi che ci spingono a ritenere che Doctor Strange e Ant-Man and the Wasp influenzeranno profondamente Avengers 4. La conferma definitiva l'avremo a partire dal 3 maggio 2019, con l'arrivo del film al cinema.

