Avengers: Infinity War, ecco come Doctor Strange ha esaminato tutti gli scenari possibili

Avengers: Infinity War ha mostrato Doctor Strange impegnato a esaminare tutti i possibili scenari futuri per capire se esisteva un modo per sconfiggere Thanos, provando quindi a offrire al team di supereroi una chance per provare a vincere lo scontro. Nel cinecomic della Marvel il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch esamina ben 14,000,605 scenari e i registi Joe e Anthony Russo hanno ora spiegato cosa accade in quel momento.

I due filmmaker, commentando quella particolare sequenza di Avengers: Infinity War, hanno spiegato che la situazione è simile a quella in cui l'eroe ha affrontato Dormammu resettando continuamente il tempo: "Lui può rimanere in quello stato, come abbiamo visto in Doctor Strange, per un tempo indefinito. Deve averne impiegato davvero tantissimo per vivere tutti quelli scenari perché li ha dovuti rivivere fisicamente e ogni volta morire. E, subito dopo, ha dovuto resettare tutto come accade nel film di cui è assoluto protagonista, per rifarlo e ogni volta ricominciare da capo, prendendo appunti su quanto accaduto ogni volta che moriva".

Doctor Strange, secondo la spiegazione dei fratelli Russo, potrebbe quindi aver vissuto nelle realtà alternative migliaia di anni, situazione che lo ha inoltre aiutato a migliorare le proprie capacità come Stregone Supremo.

Il personaggio interpretato da Cumberbatch ritornerà nelle sale con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto dal regista Scott Derrickson, che avrà un'atmosfera horror e potrà contare anche sulla presenza dell'attrice Elizabeth Olsen che riprenderà la parte di Scarlet Witch. Il lungometraggio, come confermato al San Diego Comic-Con 2019, avrà infatti un legame con la serie Wanda/Vision