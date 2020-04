Avengers: Endgame, il commovente video dell'ultimo giorno di Chris Evans come Captain America

A più di un anno dall'uscita in sala di Avengers: Endgame arriva il video dell'ultimo giorno di Chris Evans nei panni di Captain America. Il commovente momento è stata reso pubblico dai registi, Joe e Anthony Russo, nel corso di un watch party del film con ComicBook.com e il tasso di emozione sale nuovamente alle stelle, nonostante il tempo trascorso e le conferme ormai consolidate.

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Con Avengers: Endgame, infatti, il Marvel Cinematic Universe ha chiuso un cerchio. Il film ha rappresentato un culmine in termini di qualità, ma anche una vetta narrativa alla quale non faremo più ritorno. Per alcuni personaggi, l'unico modo di tornare sarà attraverso prequel e cameo in film e serie tv. Iron Man e Black Widow, per esempio, non sono sopravvissuti, ma mentre Robert Downey Jr. dovrà accontentarsi di apparire come ricordo o flashback, a Natasha Romanoff è stato concesso un capitolo cinematografico solista che attendiamo con trepidazione.

Anche Steve Rogers termina Endgame scomparendo, ma non allo stesso modo degli altri. Il suo è una sorta di pensionamento dato che Captain America sceglie di tornare nel passato per trascorrere la sua vita da civile insieme all'amore della sua vita. Anche lo stesso Chris Evans pare aver definitivamente appeso lo scudo al muro, suggerendo che per il suo personaggio non ci saranno ulteriori apparizioni nel futuro del MCU.

Senza la prospettiva di un possibile ritorno, l'ultimo giorno di Chris Evans come Captain America sul set di Avengers: Endgame risulta ancora più straziante ed emotivo, come traspare chiaramente dal video condiviso dai fratelli Russo. Per Evans e per diversi altri attori si sta aprendo una nuova era.