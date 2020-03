Black Widow non uscirà direttamente in streaming (per adesso), la conferma da Disney

Disney smentisce i rumor circolati nelle scorse ore, per adesso Black Widow non uscirà in streaming, ma si punta ancora a un'uscita tradizionale nei cinema.

La crisi globale dovuta alla pandemia di Coronavirus ha spinto i produttori a far uscire in streaming alcuni titoli di peso, questo però non sarà il caso di Black Widow: il film su Vedova Nera uscirà al cinema, come conferma Disney smentendo un rumor circolato nelle scorse ore.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Erano in molti a chiedersi se Black Widow avrebbe scelto la via dello streaming, magari su Disney+, per ovviare allo slittamento dovuto alla pandemia. Il film con Scarlett Johansson sarebbe dovuto uscire in Italia il 29 aprile e negli USA il primo maggio, ma è stato rinviato a data da destinarsi.

Black Widow, perché David Harbour pensa che Red Guardian sia il personaggio migliore del MCU

ComicBookMovie.com ha interpellato direttamente Disney per fare chiarezza sulla possibile uscita direct-to-Digital su Disney+ e lo studio ha smentito, confermando che è ancora in programma un'uscita tradizionale nelle sale. resta da capire quando i cinema riapriranno per riprogrammare una data possibile.

Black Widow vede nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone e Olivier Richters. Nel film Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, fa i conti col il suo oscuro passato quando si trova a fronteggiare una misteriosa cospirazione. Ad aiutarla spunta dal passato la sua vecchia famiglia russa da Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz che interpreta Melina. Black Widow è diretto da Cate Shortland.