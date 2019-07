Marvel Fase 4, Kevin Feige dichiara: "È un piano ben architettato"

La Fase 4 della Marvel, nelle parole di Kevin Feige, è già un piano ben architettato dove nulla è lasciato al caso, ma che, soprattutto si incastra alla perfezione con quanto visto nella Fase 3 appena conclusa da Spider-Man: Far from Home.

Molti fan non hanno trovato nei film annunciati sulla Fase 4 quelli dedicati ai loro supereroi preferiti (tipo gli Avengers), ma Feige insiste che tutta questa fase è progettata per portare automaticamente alla Fase 5, che però si adatterà ai cambiamenti che ci saranno sicuramente in futuro: "C'è sempre una visione più grande, in un certo senso, piano piano le cose si concretizzano. Quindi chiedetemelo di nuovo alla fine del 2021 e vi dirò cosa vedrete in futuro."

Dopo il nuovo campione di incassi Avengers: Endgame, con la Fase 4 Feige ha voluto replicare quanto fatto con la Fase 2, ovvero estendere l'universo degli Avengers, con Guardiani della Galassia ad esempio: "Abbiamo voluto espandere l'universo con The Eternals, come fatto con i Guardiani in passato. Vogliamo introdurre nuovi personaggi, come Shang-Chi che sarà una versione nuova di Dr. Strange. Intanto, Thor continua a sorprendere e a evolversi."

Feige ha continuato l'intervista alla CNN, spiegando come i prodotti che andranno in onda su Disney + avranno un impatto importante sul futuro dell'universo cinematografico Marvel: "WandaVision sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima.Daniel Bruhl tornerà a Zemo e avràpiù tempo da passare con questi amati personaggi in The Falcon e Soldato d'Inverno. Loki è tutto estremamente pensato dal team Marvel Studios, speriamo che il prodotti soddisfi a pieno i fan, ma in un modo che assolutamente non mi aspettavo."

La famosa Fase 4 prenderà il via con Black Widow il 1 maggio 2020.