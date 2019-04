Avengers: Endgame, Valkyrie e la rabbia di Thanos nel nuovo spot TV!

In un nuovo spot tv di Avengers: Endgame, abbiamo una piccola anteprima del ritorno di Valkyrie e l'inquietante monologo di Thanos...

Manca poco all'arrivo di Avengers: Endgame e nel nuovo spot tv troviamo per la prima volta Valkyrie e un inquietante monologo di Thanos.

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile con la regia dei fratelli Russo, di nuovo alla guida di un cinecomic Marvel. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano confermare un debutto a livello internazionale superiore a quello ottenuto dal precedente capitolo della storia, Infinity War.

Nel nuovo spot tv, vediamo finalmente il ritorno di Valkyrie e soprattutto un inquietante breve monologo di Thanos, che afferma che ridurrà il pianeta Terra in cenere. Ecco il trailer:

Avengers: Endgame è il film più lungo di tutto il franchise della Marvel portato avanti da Kevin Feige. Il film avvierà la Terza Fase del Marvel Cinematic Universe alla conclusione, visto che il capitolo finale, come dichiarato oggi da Kevin Feige, sarà ufficialmente Spider-Man: Far From Home.

Nell'atteso film torneranno, ovviamente tra gli altri, Bruce Banner (Mark Ruffalo), Clint Barton (Jeremy Renner), Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Thor (Chris Hemsworth).