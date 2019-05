Avengers: Endgame, ecco come è stato l'ultimo giorno di Robert Downey Jr. sul set

I fratelli Russo hanno svelato come è stato per la star Robert Downey Jr. l'ultimo giorno sul set di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Robert Downey Jr. è il volto simbolo del Marvel Cinematic Universe che ha preso il via nel 2008 con Iron Man. L'origine del successo del franchise è in buona parte anche merito dell'attore e del suo carismatico personaggio riproposto in 10 dei 22 film della Infinity Saga. Con Avengers: Endgame, Donwey ha concluso gli impegni contrattuali con Marvel e ha ufficialmente detto addio al personaggio di Tony Stark. Ovvio che l'ultimo giorno sul set del film, per lui, sia stato particolarmente emozionante. ecco cosa ha svelato Joe Russo:

"Robert è uno degli esseri umani più dolci e affettuosi del mondo, ma non credo che ami lasciarsi andare alla commozione. Si è concluso tutto con un braccio e una stretta di mano. E con gli applausi della crew. Credo che questo sia stato il limite che lui ha imposto. Sente di aver concluso il lavoro ed è felice, non vuole indulgere nelle lacrime. Per lui è stata un'esperienza importante, 11 anni della sua vita."

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Parlando dell'esperienza nel ruolo di Iron Man, Robert Downey Jr. ha ammesso di aver appreso cose che mai avrebbe sospettato:

"Cosa ha significato interpretare lo stesso personaggio così a lungo? Posso fare dei paragoni. Non voglio paragonarmi certo a Charlie Chaplin, ma il pubblico lo voleva vedere nel ruolo del vagabondo. Ha girato Monsieur Verdoux, Luci della ribalta, ha fatto cose diverse dal ruolo che lo ha reso noto, ma alla fine, nell'ultima fase della sua carriera si è arreso alla volontà del pubblico e ha ritrovato la gioia nel fatto che era stato talmente fortunato ad aver creato qualcosa di così grandioso."

