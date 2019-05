Avengers: Endgame, Joe Russo: "Robert Downey Jr. meriterebbe un Oscar!"

Avengers: Endgame è arrivato nei cinema da poco più di una settimana e già si parla di una possibile corsa agli Oscar anche per il suo protagonista Robert Downey Jr..

L'interprete di Tony Stark, ruolo avuto per undici anni, per i fan e gli stessi registi dovrebbe ottenere la giusta considerazione da parte dell'Academy e conquistare una nomination.

La performance di Robert Downey Jr. nella parte di Iron Man ha conquistato il cuore degli amanti del mondo Marvel e dei fratelli Russo che ora hanno pubblicamente dato la propria approvazione alla campagna ideata per convincere i membri dell'Academy che l'attore meriti di rientrare nella rosa dei possibili candidati agli Oscar.

Joe Russo ha spiegato: "L'incredibile lavoro che ha compiuto per questi film è sbalorditivo. Se si considera il lavoro fatto, anche solo negli ultimi quattro film della Marvel, è fenomenale... Merita un Oscar forse più di chiunque altro negli ultimi quaranta anni per il modo in cui ha motivato la cultura popolare".

Parlando del finale di Avengers: Endgame il regista ha poi aggiunto: "Spezza il cuore. Ha ridotto il mondo in lacrime in questo momento".

Robert, commentando l'ultimo capitolo delle avventure degli Avengers, aveva spiegato che considera la sua esperienza nella parte di Iron Man come il risultato del lavoro compiuto incredibilmente bene da tutte le persone che hanno realizzato gli adattamenti dei fumetti.

