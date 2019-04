Avengers: Endgame, il trailer della Infinity Saga dai Marvel Studios

Avengers: Endgame è vicino al debutto e i Marvel Studios scandiscono il tempo con un trailer della Infinity Saga che raccoglie in poco più di due minuti alcune scene memorabili, da Iron Man fino a qualche fotogramma inedito di Avengers: Endgame.

Marvel ci ricorda che mancano 10 giorni all'arrivo di Avengers 4 in sala (per noi in Italia, in realtà, ne mancano solo 8) e lo fa con una speciale maratona di tutti i suoi successi, dal primo Iron Man del 2008 fino a quello schiocco di dita che, a metà del 2018, ha cambiato per sempre il mondo dei Vendicatori. Il prossimo 24 aprile, nel giro di 182 minuti, scopriremo cosa ne sarà dei nostri eroi prediletti, chi di loro riuscirà ad entrare nella fase 4 del MCU e chi invece sarà disposto a soccombere pur di salvare i propri compagni e il mondo intero. Intanto, però, è bene ricordare come tutto è cominciato in questo nuovo trailer di Avengers: Endgame:

Posso bastare 2 minuti e 29 secondi per riassumere tutte le emozioni che l'universo degli Avengers ha regalato ai suoi fan in poco più di 10 anni? Sicuramente no, ma i Marvel Studios ci provano in una nuova clip che ci accompagna nei pochi giorni che mancano ad Avengers: Endgame. Dal sogno di Tony Stark alla nuova vita dell'eroe americano per eccellenza, Captain America, da Thor allo scomparso Doctor Strange, passando da Black Panther, i Guardiani della Galassia fino a Captain Marvel: il mondo e l'America hanno bisogno ancora una volta di eroi pronti al sacrificio per la libertà. E per vendicare quell'attentato al libero arbitrio che è stato, in Infnity War, lo scellerato atto di Thanos, c'è solo una soluzione: gli eroi di un tempo devono tornare in campo a cercare giustizia, costi quel che costi. Sono queste le premesse del prossimo capitolo, Endgame. La clip mostra sequenze già viste in spot e trailer precedenti ma fornisce anche uno sguardo più ravvicinato e particolareggiato alle nuove tute e alla nuova armatura di Iron Man.

Avengers: Endgame, i film da vedere prima consigliati dai Russo sono tutti su Captain America!

Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, sarà nelle sale italiane tra pochissimi giorni, il 24 aprile 2019. Le attese, per quanto riguarda incassi e giudizi positivi di critica e pubblico, sono naturalmente alle stelle, i fratelli Russo, il cast e il boss della Marvel stesso hanno garantito adrenalina, emozioni e qualcosa di mai visto. Tra 8 giorni potremo finalmente scoprirlo tutti.