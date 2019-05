Avengers: Endgame, Tilda Swinton ha dovuto rigirare le sue scene per via di un cambiamento nella trama

Tilda Swinton ha dovuto girare due volte le sue scene in Avengers: Endgame per via di un cambiamento nella trama che riguarda i viaggi nel tempo.

La lavorazione di Avengers: Endgame è stata più complicata del previsto: alcune star, in primis Tilda Swinton, hanno dovuto rigirare le loro scene per via dei cambiamenti nella trama del cinecomic.

Grazie a una serie di scene ultrasegrete, star come Natalie Portman e Rene Russo sono risorte, anche se solo per pochi istanti, ma la questione dell'Antico è ancora più complessa. La star di Doctor Strange Tilda Swinton ha dovuto girare per ben due volte le scene che la vedono coinvolta a causa dell'evoluzione della trama. Non solo, la Swinton è stata sorpresa dal ruolo affidatele quasi quanto i fan.

L'Antico compare durante la sequenza del viaggio indietro nel tempo, fino alla Battaglia di New York City del 2012. "E' stata una sorpresa incredibile per me!" ha dichiarato a IndieWire Tilda Swinton "E un piacere. Ma è stato davvero sorprendente, abbiamo girato un giorno in estate, e poi un anno dopo sono stata chiamata a rigirare la scena perché un paio di battute erano state cambiate, il plot era stato modificato. Anche il mio costume ha subito delle modifiche."

Di fronte alla richiesta di svelare i cambiamenti in questione, la Swinton ha spiegato che riguardavano il plot e alcune informazioni essenziali che l'Antico rivela a Hulk (Mark Ruffalo) nel corso della sequenza in cui Hulk fa visita al Sanctum Sanctorum per chiedere all'Antico di consegnargli la Gemma del Tempo. secondo l'attrice, questi cambiamenti riguardavano l'"importante timeline visiva che l'Antico usa per descrivere la natura della Gemma del Tempo specificando che rimuoverla da un punto per spostarla avrà un impatto duraturo nel futuro. Le informazioni che l'Antico possiede sulla natura delle Gemme dell'Infinito riguardano il fatto che gli Avengers devono riportare le pietre indietro perché altrimenti sarà la catastrofe".

Tilda Swinton ha poi aggiunto ridendo che è stata modificata anche la battuta che riguarda la citazione di film sui viaggi nel tempo come Ritorno al futuro.

