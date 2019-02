Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow condivide un toccante messaggio per Robert Downey Jr.

Avengers: Endgame potrebbe contenere l'ultima apparizione di Pepper Potts, ma la sua interprete Gwyneth Paltrow ha giurato che ci sarà sempre per il fidanzato cinematografico Robert Downey Jr. La co-star del franchise Iron Man ha preso la parola sui social media per inviare al collega un toccante messaggio assicurando che anche se non dovesse più far parte del Marvel Cinematic Universe per lui sarà sempre disponibile.

Gwyneth Paltrow ha accennato al suo possibile ritiro dall'MCU dopo Avengers 4 in una recente intervista in cui dichiara: "Sono un po' troppo vecchia per infilarmi in una tuta a questo punto. Sono davvero fortunata ad averlo potuto fare. Ero amica del regista di Iron Man Jon Favreau che mi ha proposto il lavoro. E' stata un'esperienza meravigliosa comparire nel primo Iron Man e vederlo diventare così importante per i fan."

Gwyneth Paltrow sembra intenzionata a non firmare più contratti vincolanti con Marvel per multiple apparizioni, ma questo non significa che non possa decidere di comparire, in futuro, in alcuni cameo. Come ammette lei stessa: "Mi sento onorata a far parte di qualcosa che appassiona così tanto il pubblico. Se mi dicessero 'Torneresti per un giorno?', sarei sempre disponibile se avessero bisogno di me."

Nell'ultimo decennio Pepper Potts è diventata parte integrante della vita di Tony Stark, trend che a quanto pare proseguirà anche in Avengers: Endgame dove la Paltrow potrebbe indossare il costume di Rescue. "Pepper e Tony hanno affrontato un lungo viaggio insieme" svela la Paltrow. "Lei ha iniziato come sua fedele assistente, e poi la relazione si è evoluta come ogni grande storia d'amore, col matrimonio e un figlio".

Spoiler in arrivo? Lo scopriremo a partire dal 24 aprile, con l'arrivo di Avengers: Endgame nei cinema italiani.

