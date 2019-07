Avengers: Endgame, Stan Lee doveva interpretare Steve Rogers anziano?

Secondo un'incredibile teoria di Reddit, a interpretare l'anziano Steve Rogers nel finale di Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere Stan Lee. La suggestiva teoria sosterrebbe che ogni volta che vediamo Stan Lee in un cameo nel Marvel Cinematic Universe, in realtà si tratta di Steve Rogers anziano, personaggio che compare nel finale di Avengers: Endgame.

La teoria in questione fa riferimento a scene come il cameo di Stan Lee in Avengers: Age of Ultron in cui lo vediamo passare il tempo con i compagni veterani della Seconda Guerra Mondiale, o il personaggio di Avengers: Infinity War, che non è affatto sorpreso di vedere navi spaziali aliene.

Tutti i camei di Stan Lee nel Marvel Cinematic Universe avrebbero, dunque, dovuto preparare la strada al colpo di scena su Captain America che conclude Avengers: Endgame. Naturalmente la morte di Stan Lee ha costretto a fare delle modifiche riscrivendo la scena in questione. Ulteriore indizio sarebbe proprio il fatto che la scena con Cap vecchio sarebbe stata girata dopo la morte di Stan Lee.

Il 22° e ultimo cameo di Stan Lee sarebbe proprio quello di Avengers: Endgame. Se si esclude l'MCU, il grande fummetista è apparso in cinque degli X-Men targati Fox e in tutti e cinque i film su Spider-Man girati prima dell'ingaggio di Tom Holland.