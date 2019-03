Avengers: Endgame, nuovi spoiler descrivono la morte di un supereroe!

Nuovi spoiler su Avengers: Endgame trapelati in rete descriverebbero la drammatica morte di un supereroe. Gli spoiler in questione sarebbero apparsi in un post di Reddit costantemente aggiornato sul plot di Avengers: Endgame a cui si aggiungerebbe un secondo post su Reddit Ask-Me-Anything (AMA) avviato da un membro della crew del film.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Avengers: Endgame di non proseguire nella lettura di questa news

Il post di Reddit, aggiornato per tutto marzo conferma i rumor secondo cui a morire in Avengers: Endgame sarà un solo Avenger, per l'esattezza Captain America che morirà tra le braccia di Tony Stark dopo aver usato il guanto ricavato dal martello di Thor. Cap ricorda nell'ultimo istante che era quasi riuscito a sollevare il martello di Thor in un flashback. A quanto pare, Cap è l'unico in grado di maneggiare i guanti, ma come ne è entrato in possesso dal momento che il martello di Thor è stato distrutto da Hela in Thor: Ragnarok? A quanto pare lo avrebbero ricreato Tony e Shuri usando i dati estratti da Visione e dalla gemma della Mente. Nel post si sostiene che Cap farà risorgere i morti usando il guanto e che la battaglia finale si terrà nella vecchia torre degli Avengers.

Tra le varie informazioni trapelate dal post, costantemente aggiornato per tutto marzo, viene confermato che Hulk perderà un braccio a un certo punto e tornerà a ingigantirsi, che Gamora è sopravvissuta in qualche modo e tutti i Guardiani della Galassia sopravvivranno ad Avengers: Endgame.

A differenza di quanto preventivato, il post di Reddit sostiene che Thanos non morirà, ma gli Avengers useranno il cannone a protoni contro di lui nella battaglia finale e sarà War Machine a maneggiarlo. "Questo è il motivo per cui la sua nuova armatura è massiccia" spiega l'utente di Reddit. Thanos sarà impressionato dalla potenza di Captain Marvel, ma gli Avengers avranno bisogno di "cervello, forza e strategia" per sconfiggere il Titano. "Spider-Man avrà un ruolo chiave nel combattimento" as well, he said.

Il misterioso utente di Reddit aggiunge, poi, un post in cui specifica che le descrizioni da lui fornite riguardano la prima metà di Avengers: Endgame:

La prima metà del film vede i restanti Avengers e i nuovi arrivati riuniti a discutere la situazione per ideare un piano. Ant-Man sproloquia sul Regno dei Quanti e l'energia dei quanti e di come non è stato coinvolto dalle conseguenze dello schiocco di dita per via delle leggi della fisica dei quanti. Inoltre spiega agli Avengers di essersi imbattuto in un tizio nel Regno dei Quanti che lo ha aiutato a tornare a casa nell'epoca giusta e il tizio in questione è Doctor Strange. Captain Marvel è desiderosa di vendicarsi di Thanos e lascia intravedere il suo potere agli Avengers. Thor dice loro che hanno bisogno di più muscoli. Stark ha un piano per fornire a tutti tute che permettano loro di sopravvivere nel Regno dei Quanti e nello spazio. Stark, Ant-Man e Captain America si recano nel Regno dei Quanti mentre gli altri vanno a chiedere aiuto ai sopravvissuti a Wakanda, in particolare a Shuri, per riportare in vita Visione. Anche Bruce Banner va a Wakanda. Rocket, Hawkeye, Black Widow, Captain Marvel, Nebula e Thor si recano nello spazio in cerca di Valkyrie e degli altri Asgardiani.

Sarà davvero Captain America a morire in Avengers: Endgame? Lo scopriremo a partire dal 24 aprile quando il film arriverà nei cinema italiani. Per il momento potete leggere la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

