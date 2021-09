Avengers: Endgame, uno sguardo alternativo al funerale di Iron Man in una foto dal set

Una nuova foto dal set di Avengers: Endgame ci offre uno sguardo alternativo al funerale di Tony Stark/Iron Man che si colloca verso la fine del cinecomic Marvel.

Avengers: Endgame si conclude col funerale di Iron Man, che si tiene vicino alla casa sul lago, buen retiro di Tony Stark e Pepper Potts dopo lo Snap. La coppia decide, infatti, di far crescere la figlia Morgan (Lexi Rabe) lontano dal caos prima che la battaglia finale contro Thanos spinga Tony a un'ultima missione. L'utente Reddit u/bhadabhagni ha diffuso una suggestiva foto dal set che offre un punto di vista alternativo sulla scena del funerale.

Il funerale di Tony Stark è stato girato nello stesso periodo in cui è stata scattata la foto del decimo anniversario dei Marvel Studios, il che ha reso più facile riunire tutte le star in un'unica location. Un indizio che questa non era la versione della scena che è arrivata sul grande schermo è che Nick Fury (Samuel L. Jackson) è in piedi vicino al molo. Nel film, l'ex direttore dello SHIELD è apparso per ultimo, rimanendo solo nel portico della capanna. È anche interessante chiedersi chi fosse quel personaggio completamente in CGI in piedi all'estrema destra dello scatto.

Nel corso degli anni, coloro che erano sul set per questa scena di Endgame hanno rivelato le loro rispettive storie sulle riprese di quel giorno. Ma probabilmente l'aneddoto più interessante è arrivato dall'interprete di Hulk, Mark Ruffalo, a cui è stato detto che doveva essere una sequenza di matrimonio per evitare spoiler.