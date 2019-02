Avengers: Endgame, Serena Williams ha spoilerato la morte di un amatissimo eroe?

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame arriverà al cinema tra meno di due mesi, ufficialmente, ma qualcuno potrebbe aver rovinato in un sol colpo una delle sorprese del film: Serena Williams. L'atleta, secondo il parere di moltissimi fan, sarebbe inciampata in un enorme spoiler per colpa di un post su Instagram in cui avrebbe svelato il nome dell'amatissimo supereroe che morirà nel prossimo cinecomic Marvel.

Non un redditor, né Tom Holland, né Mark Ruffalo ma un'insospettabile che con Avengers 4 non c'entra davvero nulla. Nel dettaglio è andata così: durante la notte degli Oscar Serena Williams e una sua collaboratrice, avendo notato Chris Evans poco più in là nel backstage, hanno fatto finta di scattare dei selfie per non far capire all'attore che lo stavano filmando. Nel video si sente la Williams fare un commento, forse sull'avvenenza di Captain America? No, sul fatto che: "Sono stata devastata dalla sua morte in quel film, Avengers". La persona che era con lei le ha fatto immediatamente notare che "è un segreto!" (nel video si capisce distintamente "it's a secret!"). Nemmeno a dirlo, il video è sparito dal profilo di Serena alla velocità della luce. Non troppo in fretta, però, per i fan di Chris Evans, che hanno fatto in tempo a registrarlo e a condividerlo con tutto il resto della rete.

Qualcuno si è naturalmente chiesto come faccia Serena Williams a conoscere i dettagli di Avengers: Endgame, che non è solo uno dei film più attesi del 2019 ma è anche uno dei più "top secret", ma qui la risposta è piuttosto semplice: il mondo dello spettacolo americano è più piccolo e pettegolo di quanto si pensi. Conosci qualcuno che conosce qualcuno che ha lavorato al film, sei amica delle star che ci hanno recitato, e poi ti chiami Serena Williams e magari ti basta alzare il telefono per sapere quello che vuoi. Plausibile anche che l'atleta si sia semplicemente sbagliata, confondendo magari Endgame con Avengers: Infinity War o Captain America con un altro Avengers (ma sappiamo che è difficile perchè lei è una grande fan dei Vendicatori), come è plausibile che stesse semplicemente trollando i suoi follower, che volesse solo scherzare sul grado di segretezza che circonda il film e sul livello di ansia raggiunto dalla fanbase. C'è chi ha addirittura pensato che sia stata una mossa di comunicazione studiata a tavolino con Marvel.

Ora, con il contratto di Chris Evans in scadenza e le dichiarazioni dell'attore, diciamo la verità: la morte di Cap non sarebbe certo così inaspettata, quindi se anche Serena Williams l'avesse svelato può continuare a fare sogni tranquilli perchè i fan degli Avengers non le vorranno meno bene per questo. Deve però stare attenta a una cosa: se davvero dovesse aver avuto ragione, se davvero dovesse dimostrare di poter conoscere in anticipo cosa accadrà nell'UCM, allora può star certa che sarà assediata dalle richieste di spoiler per il futuro.